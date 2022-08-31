    
Главная Фото ЖКГ У Харкові проходить реконструкція будинку, який обстріляли окупанти (фото)
31.08.2022  16:20   Василій Голосний

У Харкові проходить реконструкція будинку, який обстріляли окупанти (фото)

Ігор Терехов розповів, як відбувається реконструкція житлового об'єкту по вулиці Космонавтів.


Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
У Харкові проходить реконструкція п'ятиповерхового будинку на вулиці Космонавтів. Окупанти здійснили обстріл житлового будинку навесні 2022 року.
 
За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, два зруйновані під'їзди відновлюють з використанням енергозберігаючих технологій. Решта пошкоджених будинків у Харкові також відновлюватимуть з енергозберігаючими технологіями.
 
Читайте також новини Харкова від наших партнерів
 
«По-перше, ми використовуємо піносилікат із зовсім іншою теплопровідністю, яка перевищує білу цеглу в 2,5 раза. Також я дав доручення, щоб будинок утеплили, тому що в зимовий період тут було холодно і мешканці мерзли, а влітку - надто спекотно. Ми зробимо хорошу теплоізоляцію, яка дозволить харків'янам жити з комфортом, а також набагато менше платити за комунальні послуги», - підкреслив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, харківські комунальники проводять ремонт трубопроводів у житлових районах.
 

Фотогалерея

Тэги:  жкх, харьков, игорь терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.08 ЖКГ У Харкові відремонтували понад 2 кілометри трубопроводів, які постраждали від рук окупантів 31.08 ЖКГ Харківські комунальники проводять ремонт трубопроводів у житлових районах 31.08 ЖКГ У Харкові проходить реконструкція високовольтної лінії
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 