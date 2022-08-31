31.08.2022 16:20 Василій Голосний

У Харкові проходить реконструкція будинку, який обстріляли окупанти (фото)

Ігор Терехов розповів, як відбувається реконструкція житлового об'єкту по вулиці Космонавтів.



Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ

У Харкові проходить реконструкція п'ятиповерхового будинку на вулиці Космонавтів. Окупанти здійснили обстріл житлового будинку навесні 2022 року.

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, два зруйновані під'їзди відновлюють з використанням енергозберігаючих технологій. Решта пошкоджених будинків у Харкові також відновлюватимуть з енергозберігаючими технологіями.

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«По-перше, ми використовуємо піносилікат із зовсім іншою теплопровідністю, яка перевищує білу цеглу в 2,5 раза. Також я дав доручення, щоб будинок утеплили, тому що в зимовий період тут було холодно і мешканці мерзли, а влітку - надто спекотно. Ми зробимо хорошу теплоізоляцію, яка дозволить харків'янам жити з комфортом, а також набагато менше платити за комунальні послуги», - підкреслив Ігор Терехов.

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