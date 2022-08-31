31.08.2022 16:42 Дмитро Колонєй
Колосальний зліт цін: дізнайтеся на що, чому і на скільки
Ситуацію на ринку пояснив експерт.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, посилаючись на Today, в Україні незабаром очікується стрибок цін на електроніку. Такий прогноз дав засновник рітейлера електроніки та побутової техніки АЛЛО Дмитро Деревицький.
Вже зараз ціни підвищилися через
-
повернення оподаткування імпортних операцій з 1 липня та
-
підвищення курсу валют
У серпні техніка вже подорожчала на 20-25% порівняно з липнем. Роздрібні мережі із затримкою реагують на підвищення, оскільки вони мають період фіксованих цін. При цьому наступні партії товару коштуватимуть їм дорожче у закупівлі, що позначиться на кінцевій вартості у магазинах.
-
Собівартість електроніки з 1 липня підвищилася на 20-36%.
-
Торгові мережі планують підвищити вартість гаджетів щонайменше на 45%.
-
Розмір мита імпортні товари становить 12%.
"Тобто 20% ПДВ плюс мито - 12% плюс курс - зростання на 25% і виходить близько 60%. Тобто потенціал зростання цін на електроніку дуже великий", - пояснив підприємець.
За словами Деревицького, ситуація складна і відбивається не лише на продавцях імпортних товарів, а й на споживачах. Він нагадаємо, що податки та курс валюти закладуть у вартість електроніки – і покупці відчують колосальне подорожчання.
Коли буде стрибок цін
"Зростання до 45-60% відбудеться протягом 4-5 місяців", - підсумував бізнесмен.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости