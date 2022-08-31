31.08.2022 16:42 Дмитро Колонєй

Колосальний зліт цін: дізнайтеся на що, чому і на скільки

Ситуацію на ринку пояснив експерт.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Today, в Україні незабаром очікується стрибок цін на електроніку. Такий прогноз дав засновник рітейлера електроніки та побутової техніки АЛЛО Дмитро Деревицький.

Вже зараз ціни підвищилися через

повернення оподаткування імпортних операцій з 1 липня та підвищення курсу валют

У серпні техніка вже подорожчала на 20-25% порівняно з липнем. Роздрібні мережі із затримкою реагують на підвищення, оскільки вони мають період фіксованих цін. При цьому наступні партії товару коштуватимуть їм дорожче у закупівлі, що позначиться на кінцевій вартості у магазинах.

Собівартість електроніки з 1 липня підвищилася на 20-36%.

Торгові мережі планують підвищити вартість гаджетів щонайменше на 45%.

Розмір мита імпортні товари становить 12%.

"Тобто 20% ПДВ плюс мито - 12% плюс курс - зростання на 25% і виходить близько 60%. Тобто потенціал зростання цін на електроніку дуже великий", - пояснив підприємець.

За словами Деревицького, ситуація складна і відбивається не лише на продавцях імпортних товарів, а й на споживачах. Він нагадаємо, що податки та курс валюти закладуть у вартість електроніки – і покупці відчують колосальне подорожчання.

Коли буде стрибок цін

"Зростання до 45-60% відбудеться протягом 4-5 місяців", - підсумував бізнесмен.