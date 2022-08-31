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31.08.2022  16:55   Віталій Хінєвіч

У додатку «Дія» з'явився новий спектр можливостей

В Україні представили оновлення програми «Дія».

дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.
 
Повідомляється, що 31 серпня презентували нові можливості програми «Дія».
 
Тепер у додатку будуть доступні такі сервіси:
 
  • пенсійне посвідчення;
  • посвідка на тимчасове або постійне проживання;
  • англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто;
  • шеринг авто. Повернули в Дію послугу, яка була тимчасово призупинена через війну;
  • сплата штрафів від патрульної поліції. З лютого ця функція також була призупинена. Тепер можливо одразу сплатити у декілька кліків, якщо порушили ПДД.
Для використання нових послуг необхідно оновити програму «Дія».
 
Нагадаємо, в Україні розпочала роботу платформа для педагогів та дослідників.
 
Источник:   Мінцифра
 Тэги:  дія
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