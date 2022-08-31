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31.08.2022  17:00   Дмитро Колонєй

Ошукала десятки людей: під Харковом засуджено рецидивістку

Під Харковом визначилася доля аферистки.


Прокуратура
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, доведена вина мешканки смт Краснопавлівка Лозівського району. Жінка, яка раніше вже була судима за шахрайство, створила в соціальній мережі декілька фейкових сторінок магазинів жіночого одягу. 
 
Оплату за товар шахрайка прохала перерахувати на картку та обіцяла вислати одяг після отримання грошей, проте своїх замовлень покупці так і не отримали.
 
Потерпілі переводили шахрайці різні суми – від 300 грн до понад 3,5 тис. грн. З квітня 2021 року по лютий 2022 року псевдопідприємиця встигла ошукати 30 осіб.
 
26 серпня 2022 року суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська виніс обвинувальний вирок, яким призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі та на підставі ст. 71 КК України частково приєднано невідбуту частину покарання. Остаточно призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.
 
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, лозовая, краснопавловка
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