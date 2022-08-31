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31.08.2022  17:20   Віталій Хінєвіч

Синоптики розповіли, на яку погоду слід очікувати українцям у вересні

Місячна кількість опадів очікується 29-60 мм.

погода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що середня місячна температура передбачається 14-19 °С тепла. У Карпатах 12-13°С, що на 1-1,5°С вище за норму.
 
Місячна кількість опадів очікується 29-60 мм, у Карпатах 76-87 мм, що трохи менше за норму.
 
У Харкові, першого дня осені буде невелика хмарність, температура вночі +9°С, вдень +23°С.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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