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31.08.2022  17:34   Дмитро Колонєй

Харківські шляховики ремонтуют покриття у різних районах міста (фото)

Про це інформує харківське КП «Шляхрембуд».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Шляхрембуд», робітники підприємства зараз
  • ліквідують наслідки обстрілу та укладають асфальтобетонне покриття на пл. Павлівській,
  • займаються ремонтом проїжджої частини по Салтівському шосе та вул. Гвардійців-Широнінців
  • наносять дорожню розмітку по вул. Клочківській та пр. Незалежності.

Ремонтуют покриття у різних районах міста харківські шляховики

Твкож комунальники стежать за чистотою на магістралях міста Харкова, за допомогою спецтранспорту бригади

  • миють проїжджу частину
  • косять на узбіччях траву.

Ремонтуют покриття у різних районах міста харківські шляховики

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ремонт дорог, харьков, агрессия россии
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