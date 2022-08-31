31.08.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області окупанти проводять обшуки та копають ями для людей

Станом на 31 серпня 2022 року Борівщина перебуває під тимчасовою окупацією російських загарбників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Борівську сільську раду.

Повідомляється, що у Боровій та у найближчих селах з'явилися загони бойовиків фейкового «лнр».

Бойовики проводять обшуки у будинках українців, забирають майно, вимагають гроші у людей, чоловікам погрожують примусовою мобілізацією, у різний спосіб тероризують та залякують людей.

Також повідомляється, що за неперевіреною інфоомацією окупанти створили ями для насильного утримання людей.

«У своїй політиці на окупованих територіях російські загарбники наслідують нацистів часів Другої світової війни. Історія повторюється. За неперевіреною інформацією, яка надійшла від анонімних джерел, у борівському лісі рашисти викопали ями для утримування людей силоміць. Прикметно, що на цьому місці під час окупації Борівщини у 1942-1943 роках нацисти розстрілювали людей. Закликаємо усіх мешканців громади, які залишаються в окупації, бути максимально обережними, утриматися від походів до лісу і не наражати себе та своїх рідних на небезпеку»,- повідомили у Борівській сільській раді.