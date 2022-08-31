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31.08.2022  18:09   Дмитро Колонєй

Почнуть курсувати сім нових автобусів у Харкові: дізнайтеся їхні маршрути

Нові автобусні маршрути у Харкові почнуть ходити з першого дня осені.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент інфраструктури, наступні автобусні маршрути вводяться з 1 вересня 2022року у зв’язку з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень харків’ян на період воєнного стану:

Автобус №296е:

  • пр. Академіка Курчатова (сел. П’ятихатки ) – вул. Академічна – вул. Академіка Вальтера – вул. Ентузіастів – пр. Академіка Курчатова – Харківське шосе – вул. Сумська – пр. Незалежності - пр. Науки - пр. Незалежності - вул. Сумська і далі - за маршрутом;

Автобус  №237е:

  • ст. м. «Холодна Гора» – Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана – Григорівське шосе (у зворотному напрямку: вул. Полтавський Шлях) – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново–Баварський – вул. Чехова – вул. Перовської – Липовий Гай;

Автобус  №219е:

  • вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Мар’їнська – Нетіченська наб. – вул. Університетська – пров. Спартаківський – пл. Конституції (у зворотному напрямку: пл. Павлівська – вул. Університетська – Нетіченська наб. – вул. Мар’їнська – вул. Москалівська – вул. Власенка,3);

Автобус  №43е:

  • ст. м. «Холодна Гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана – Григорівське шосе – вул. Переможців – вул. Полтавський Шлях – вул. Золочівська – пров. Золочівський 1–й – вул. Ігоря Муратова – пансіонат (Залютине) (у зворотному напрямку: вул. Ігоря Муратова – пров. Золочівський 1–й – вул. Золочівська – вул. Полтавський Шлях – ст. м. «Холодна Гора»);

Автобус  №250е:

  • вул. Євгена Котляра (Південний вокзал) – вул. Велика Панасівська – вул. Беркоса, 38;

Автобус  №277е:

  • пров. Балакірєва (лікарня швидкої та невідкладної допомоги) – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – вул. Космонавтів – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська – пр–д Панасівський 2–й – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра (Південний вокзал);

Автобус  №299е:

медучилище – вул. Таборова – пров. Афанасівський – вул. Барикадна – вул. Холодногірська – вул. Полтавський 
Шлях – ст. м. «Холодна Гора» (у зворотному напрямку: вул. Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана – Григорівське шосе – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – вул. Барикадна – пров. Афанасівський – вул. Таборова – медучилище).
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  автобус, маршрут, харьков
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