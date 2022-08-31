31.08.2022 18:09 Дмитро Колонєй
Почнуть курсувати сім нових автобусів у Харкові: дізнайтеся їхні маршрути
Нові автобусні маршрути у Харкові почнуть ходити з першого дня осені.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Департамент інфраструктури, наступні автобусні маршрути вводяться з 1 вересня 2022року у зв’язку з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень харків’ян на період воєнного стану:
Автобус №296е:
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пр. Академіка Курчатова (сел. П’ятихатки ) – вул. Академічна – вул. Академіка Вальтера – вул. Ентузіастів – пр. Академіка Курчатова – Харківське шосе – вул. Сумська – пр. Незалежності - пр. Науки - пр. Незалежності - вул. Сумська і далі - за маршрутом;
Автобус №237е:
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ст. м. «Холодна Гора» – Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана – Григорівське шосе (у зворотному напрямку: вул. Полтавський Шлях) – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново–Баварський – вул. Чехова – вул. Перовської – Липовий Гай;
Автобус №219е:
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вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Мар’їнська – Нетіченська наб. – вул. Університетська – пров. Спартаківський – пл. Конституції (у зворотному напрямку: пл. Павлівська – вул. Університетська – Нетіченська наб. – вул. Мар’їнська – вул. Москалівська – вул. Власенка,3);
Автобус №43е:
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ст. м. «Холодна Гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана – Григорівське шосе – вул. Переможців – вул. Полтавський Шлях – вул. Золочівська – пров. Золочівський 1–й – вул. Ігоря Муратова – пансіонат (Залютине) (у зворотному напрямку: вул. Ігоря Муратова – пров. Золочівський 1–й – вул. Золочівська – вул. Полтавський Шлях – ст. м. «Холодна Гора»);
Автобус №250е:
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вул. Євгена Котляра (Південний вокзал) – вул. Велика Панасівська – вул. Беркоса, 38;
Автобус №277е:
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пров. Балакірєва (лікарня швидкої та невідкладної допомоги) – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – вул. Космонавтів – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська – пр–д Панасівський 2–й – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра (Південний вокзал);
Автобус №299е:
медучилище – вул. Таборова – пров. Афанасівський – вул. Барикадна – вул. Холодногірська – вул. Полтавський
Шлях – ст. м. «Холодна Гора» (у зворотному напрямку: вул. Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана – Григорівське шосе – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – вул. Барикадна – пров. Афанасівський – вул. Таборова – медучилище).
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