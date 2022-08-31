    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти на Харківщині вбивають друг друга та мріють втекти з війни (відео)
31.08.2022  18:39   Дмитро Колонєй

Окупанти на Харківщині вбивають друг друга та мріють втекти з війни (відео)

Про це свідчить нова перехоплена розмова загарбників, що стоять на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, російський військовий, знаходячись в Харківській області, розповідає про ситуацію, в якій свій же застрелив свого солдата та бажання при першій можливості втекти, щоб залишитись живим у війні з Україною.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, убийство, харьков, деморализация
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.08 Армія Противник обстріляв цивільну інфраструктуру у низці населених пунктів Харківщини (відео) 31.08 Надзвичайні події У Харківській області окупанти проводять обшуки та копають ями для людей 31.08 ЖКГ Харківські шляховики ремонтуют покриття у різних районах міста (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 