Окупанти на Харківщині вбивають друг друга та мріють втекти з війни (відео)

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Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Темою дня стануть гроші та все, що з ними пов'язано. Будь-які ігри із фінансами сьогодні не вітаються. Навіть похід до магазину може обернутися непередбачуваними витратами.

Прогноз погоди у Харкові на 31 серпня Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.