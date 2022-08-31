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31.08.2022  19:00   Дмитро Колонєй

Виплата українкам від міжнародної організації: хто має право та що треба зробити

Жінки в Україні під час війни можуть отримати підтримку та матеріальну допомогу


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Today, виплату жінкам здійснює Міжнародний фонд "Українські Сестри та Кіндфрендлі".

Хто може претендувати на одержання виплати

  1. українки з дітьми,
  2. вагітні жінки,
  3. дружини, які через війну опинилися у скрутному матеріальному становищі.
  4. дружини військових.

Від МФ "Українські Сестри та Кіндфрендлі" можна отримати:

  • одноразову фінансову допомогу, яку надають тим, хто втратив роботу;
  • психологічні та медичні консультації;
  • інформацію та допомогу в евакуації.

Що треба зробити для отримання

Працівники фонду зазначають, що вони вже отримали 40 тисяч заявок. Їхня обробка може зайняти до трьох місяців. Розмір виплат заявники дізнаються пізніше. У публічному доступі такої інформації немає.
 
Источник:   Today
 Тэги:  выплаты, женщины, украина
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