31.08.2022 19:00 Дмитро Колонєй

Виплата українкам від міжнародної організації: хто має право та що треба зробити

Жінки в Україні під час війни можуть отримати підтримку та матеріальну допомогу



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Today, виплату жінкам здійснює Міжнародний фонд "Українські Сестри та Кіндфрендлі".

Хто може претендувати на одержання виплати

українки з дітьми, вагітні жінки, дружини, які через війну опинилися у скрутному матеріальному становищі. дружини військових.

Від МФ "Українські Сестри та Кіндфрендлі" можна отримати:

одноразову фінансову допомогу, яку надають тим, хто втратив роботу;

психологічні та медичні консультації;

інформацію та допомогу в евакуації.

Що треба зробити для отримання

оформити заявку через спеціальний телеграм-бот.

Працівники фонду зазначають, що вони вже отримали 40 тисяч заявок. Їхня обробка може зайняти до трьох місяців. Розмір виплат заявники дізнаються пізніше. У публічному доступі такої інформації немає.