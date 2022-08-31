31.08.2022 19:34 Дмитро Колонєй

Где необходимо, мы помогали родителям первоклассников,- Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив в ефірі «Радіо НВ».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що традиційно в останній день літа харків'яни готувалися до урочистих лінійок і великого параду на пл. Свободи.

«Мы всегда стремились к тому, чтобы наши дети запоминали 1 сентября. К сожалению, российские агрессоры лишили наших детей этого праздника. Тем не менее, несмотря на весь ужас, который они творят, завтра семь тысяч первоклассников будут присутствовать на своем первом в жизни школьном уроке, который пройдет онлайн. Это еще раз доказывает то, что харьковчане безумно любят свой город и гордятся им. Это внушает уверенность в то, что победа будет за нами», - наголосив Ігор Терехов.

Також він зазначив, що місто допомогло школярам підготуватися до навчального процесу.

«Мы проверили все сети и, где было необходимо, подключили еще интернет. Также был вопрос, связанный тем, что многие люди остались без работы. У них нет средств, чтобы купить телефон, планшет или другое устройство, с помощью которого первоклассники могут присутствовать на онлайн-уроках. Поэтому, где необходимо, мы помогали родителям. Будем надеяться, что все наши первоклассники смогут получить качественное образование», - підкреслив мер Харкова.