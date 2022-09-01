01.09.2022 20:07 Дмитро Колонєй

Несмотря ни на что, Город-герой начинает новый учебный год, - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова на своєму Телеграмм-каналі звернувся до мекшанців міста:

"Впервые Харьков начинает учебный год во время полномасштабной войны, под звуки разрывающихся снарядов.

Впервые первоклассники не войдут в школьные двери под звуки первого звонка, не сядут нарядными за парты, их родители не сделают фото на память. Для многих детей этот день наполнен горечью утраты, так как стены родной школы превратились в руины, а дом и друзья остались за тысячу километров.

Несмотря ни на что, Город-герой начинает новый учебный год.

Мы обязательно восстановим все, что было разрушено. Вместе с нашими детьми вырастут новые кварталы, школы, мирный Харьков, украинская нация героев!

Я желаю сил и вдохновения педагогам, новых прекрасных открытий школьникам и благополучия каждой харьковской семье!

Мы обязательно победим и вернемся к мирной жизни!"