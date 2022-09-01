    
Главная Новини Харкова Освіта Несмотря ни на что, Город-герой начинает новый учебный год, - Ігор Терехов
01.09.2022  20:07   Дмитро Колонєй

Несмотря ни на что, Город-герой начинает новый учебный год, - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова на своєму Телеграмм-каналі звернувся до мекшанців міста:
 
"Впервые Харьков начинает учебный год во время полномасштабной войны, под звуки разрывающихся снарядов.
Впервые первоклассники не войдут в школьные двери под звуки первого звонка, не сядут нарядными за парты, их родители не сделают фото на память. Для многих детей этот день наполнен горечью утраты, так как стены родной школы превратились в руины, а дом и друзья остались за тысячу километров. 
 
Несмотря ни на что, Город-герой начинает новый учебный год. 
 
Мы обязательно восстановим все, что было разрушено. Вместе с нашими детьми вырастут новые кварталы, школы, мирный Харьков, украинская нация героев!
 
Я желаю сил и вдохновения педагогам, новых прекрасных открытий школьникам и благополучия каждой харьковской семье!
 
Мы обязательно победим и вернемся к мирной жизни!"
 
Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, день знаний, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.09 Суспільство «Інтенсивність обстрілів Харкова зросла» - Ігор Терехов 01.09 Влада Ігор Терехов: Про це перше вересня напишуть у підручниках історії 31.08 Освіта Где необходимо, мы помогали родителям первоклассников,- Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 