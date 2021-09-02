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02.09.2021  08:28   

В центре Харькова состоялся карнавал ко Дню знаний (большой фотоотчет)

Две тысячи школьников и студентов устроили костюмированное шествие, чтобы с начала нового учебного года остались самые яркие воспоминания.


Фото: Василий Голосный
У Харькова появилась новая карнавальная традиция – студенты и школьники устроили праздничное шествие в центре города, приуроченное ко Дню знаний, сообщает РЕДПОСТ
 
“Учиться в Харькове — это всегда весело, – сказал руководитель Харькова Игорь Терехов перед началом карнавала. – Я рад видеть, как наши дети в праздничной атмосфере открывают новый учебный год. Хочу пожелать им продолжать в том же духе. Творчески, с вдохновением, с внутренней свободой”. 
 
Две тысячи школьников и студентов в самых ярких костюмах прошли улицами города, показали театральные постановки, приняли участие во флешмобах – в целом, провели самый настоящий творческий парад и своеобразное состязание между учебными заведениями Харькова. 
 
“Этот особый день просто не имеет права быть скучной и официозной «обязаловкой». Особенно для тех, кто сегодня  впервые садится за школьную парту или начинает студенческую жизнь. Ведь у них  открывается новый этап — классный и воодушевляющий. Думаю, другие города тоже захотят последовать примеру Харькова. Этим карнавалом мы начинаем новую прекрасную традицию”, - сказал Игорь Терехов, поздравляя учеников и родителей с Днем знаний. 

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Тэги:  карнавал, день знаний, харьков, шествие, терехов, школа, 1 сентября
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