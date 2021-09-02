02.09.2021 08:23 Рита Парфенова

Вместо школы – в больницу: под Харьковом ВАЗ наехал на двух детей (фото)

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в неотложку Харькова

Авария произошла около половины четвертого дня 1 сентября в Чугуеве, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Автомобиль ВАЗ-2103 под управлением 33-летней женщины-водителя на нерегулируемом перекрестке по улице Мичурина совершил наезд на пешеходов. Пострадавшими стали 10-летняя девочка и 11-летний парень, жители Чугуева, которые в компании других людей шли по навстречу ВАЗу по проезжей части.

Предварительно установлено, что водитель поворачивала влево, не справилась с управлением и допустила наезд



Дети доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.





Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.



Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы писали, что на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.