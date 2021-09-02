02.09.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 2 сентября

Если хотите добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен рискует оказаться против своей воли втянутым в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться им манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Овна попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную ему роль. Или же поделятся с ним слухами и догадками для того, чтобы он разнес эту информацию дальше. Так или иначе, звезды советуют Овну держаться в стороне от чужих дел – и чем дальше, тем лучше.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца способен закружить водоворот общения и эмоций! Он будет в приподнятом настроении и способен на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт – все это вполне характерно для Тельца. Звезды предупреждают Тельца о том, что как бы ему ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы рискуют столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на них, а может, Близнецы сами ощутят завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды советуют Близнецам избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем их собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.



Рак (22 июня – 23 июля)

Практически в любых делах Раком будет двигать здоровый азарт! При этом ему не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Рака будет выражаться в его желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Рака во всем – в работе, в быту, в любви, делая выше его результаты, а значит, и шансы стать первым!



Лев (24 июля – 23 августа)

События дня вполне способны поставить Льва в тупик, поставить перед ним замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день – день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Лев ни хотел проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Льва просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция – она будет у Льва на высоте, делая его невероятно проницательным.



Дева (24 августа – 23 сентября)

День склоняет Деву попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Девы есть любимый человек, ей стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же Дева одинока, она будет нараспашку открыта для знакомств и смелых экспериментов! Кроме того, Дева может отлично проявить себя в творчестве: ее правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.



Весы (24 сентября – 23 октября)

У Весов могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Им будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Весы может отвлекать все вокруг – окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Весы все-таки возьмутся, способны валиться у них из рук. Звезды советуют Весам не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Им стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды целиком и полностью на стороне Скорпиона! Фортуна повернется к нему своим улыбчивым лицом, так что Скорпиону стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Скорпиону повезет в любви или он получит деньги, на которые не рассчитывал, а может быть, его порадуют какие-то хорошие новости. Если же Скорпион собирается осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня для этого не найти.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Переполнить чашу терпения Стрельца будет не сложно – она у него меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Стрелец и внимания бы не обратил, способны вмиг вывести его из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Стрельца не выплеснулись на чью-то голову, ему стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее – попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Стрельца безмятежностью.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Окружающим трудно ожидать от Козерога логичных поступков: практически все, что он делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как «хочу» и «не хочу». На протяжении дня Козерог будет находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги ему и самому нелегко будет объяснить! Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Козерогу стоит прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: его бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Водолей будет не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание он может уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды обещают, что если Водолей удержит свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для него интересным, насыщенным и ярким!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Отличительной чертой Рыб является то, что они сумеют, если захотят, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Рыбам выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Рыбам достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.