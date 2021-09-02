02.09.2021 07:00

Украинской гривне – 25 лет: события 2 сентября

2 сентября 1996 года, в соответствии с Указом тогдашнего Президента Леонида Кучмы, в Украине началась денежная реформа.

Сегодня у украинской национальной валюты день рождения. Полноценную денежную единицу наша страна получила на пятом году независимости. Во время денежной реформы, которая началась 2 сентября 1996 года, гривна заменила украинские карбованцы и стала национальной валютой.



Новая национальная валюта вводилась в привязке к курсу доллара. Тогда за одну гривну можно было приобрести 66 центов.



В этот день по установленному курсу были переведены в гривны цены, тарифы, оклады заработной платы, стипендии, пенсии, средства на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вклады граждан. Рублевые вклады населения были перечислены в гривне по курсу 100 000 карбованцев за одну гривню без любых ограничений и конфискаций со свободным их использованием в гривнах.



На протяжении 15 дней – со 2 до 16 сентября 1996 года – в наличном обращении одновременно свободно использовались как гривны, так и карбованцы с постепенным изъятием последних. После 16 сентября 1996 года прием карбованцев был прекращен, и единственным законным средством платежа на территории Украины с того момента и до сих пор является гривна.



Кстати, в сентябре 2008 года в рамках ежегодного заседания комиссии по эстетике Международного финансового банка швейцарские финансисты провели конкурс среди мировых валют на звание самой красивой. Экспертизу 50 номинантов проводили по следующим категориям: эстетическое оформление, платежеспособность, банковское обеспечение, историческое значение изображений на валюте. По итогам экспертных результатов третье место досталось евро, второе – австралийскому доллару, а самой красивой была признана украинская гривна.

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В 2010 году подписью и печатью – самыми необходимыми для нотариуса вещами – был утвержден День нотариата Украины.



Профессиональный праздник нотариусов установлен указом президента Виктора Ющенко в 2010 году в поддержку инициативы Министерства юстиции и Украинской нотариальной палаты.



Нотариальная деятельность играет важную роль в развитии правового государства, содействии гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям в осуществлении их прав и защите законных интересов.



Нотариат в Украине - это система органов и должностных лиц, на которые возложена обязанность удостоверять права, а также факты, имеющие юридическое значение. Осуществление нотариальных действий возложено на нотариусов, которые работают в государственных нотариальных конторах, государственных нотариальных архивах (государственные нотариусы) и частных нотариусов.



Также в этот день...



В 490 году до нашей эры греческий воин Фитипид пробежал от города Марафон до Афин, принес весть о победе греков над персами: «Ликуйте! Мы победили!» – и умер. Когда в 1896 году в Афинах проходили первые современные Олимпийские игры, в его честь был устроен забег между Марафоном и Афинами. С тех пор марафон стал классической дистанцией, и соревнования по марафонскому бегу (на дистанцию 42 км 195 м, или 26 миль 385 ярдов) стали одним из самых популярных видов легкой атлетики. Крупнейшие и наиболее авторитетные соревнования проводятся на шоссе, но также известны марафонские старты на пересеченной местности и в экстремальных условиях.



911 – князь Олег заключил первый международный договор с Византией.



1794 – начато строительство Одессы. По одной из легенд первый мэр города, Герцог Де Ришелье, кто преданно служил России, но вырос во Франции, решил построить новый город, который был бы красивее Парижа. С первых дней существования Одесса обещала быть таким же красивым, как и Северная Пальмира – Санкт-Петербург и поэтому город на Черном море был известен, как Южная Пальмира.



1834 – американский полковник Сэмюэл Кольт запатентовал револьвер. Но представьте, Самуэль Кольт не является изобретателем револьвера. Подобная конструкция с вращающимся блоком зарядных камор (барабаном) существовала с XVI века. Сохранилось много изделий с фитильным или кремниевым замком, в которых присутствует барабан одновременно в роли патронника и магазина для зарядов. В основном это охотничьи ружья.



1867 – первая школа для девочек открывается в Гарлеме, Нидерланды.



1906 – родился Александр Казанцев, писатель-фантаст, один из основоположников российской научной фантастики.



1926 – родился Евгений Леонов, совесткий актер. Как-то в канун Нового года на «Останкино» был показан фильм Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». Леонов сыграл в этом фильме роль провинциального актера, попадающего в трагическую ситуацию. Через две недели после премьеры Евгений Павлович получил письмо из Ленинграда: «Доложите своему начальству. Как это можно было под Новый год испортить застолье всему советскому народу, направив ружье на нашего любимого актера?! Пенсионер Иванов».



1930 – родился Андрей Петров, композитор. Написал музыку более чем к восьмидесяти кинофильмам. Среди них – «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Осенний марафон», «Служебный роман», «Хрусталев, машину!», «Жестокий романс».



1935 – родился Валентин Гафт, российский актер. Фильмы: «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово», «Гараж», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита». Причем в постановке М. Булгакова о Воланде, Мастере, Маргарите и прочих, мэтр сыграл дважды – в двух разных фильмах. В одном он исполнил роль Воланда, а в другом – следователя, охотящегося на Воланда. Божественная ирония – такая же, как в эпиграммах Валентина Гафта.



1944 – родился Александр Филиппенко, российский актер («Бумбараш», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Убить дракона», «Трудно быть Богом» и… «Мастер и Маргарита»).



1945 – родился Михаил Вишняков, советский и российский поэт. Является автором одного из последних по времени поэтических переводов «Слова о полку Игореве», над которым он трудился более пятнадцати лет.



1945 – представители Японии на борту американского линкора «Миссури» подписывают акт о капитуляции. Корея будет разделена на американскую и советскую зоны оккупации до образования демократического правительства. Внешнюю Монголию контролирует СССР, а Китай получает власть над Внутренней Монголией, Маньчжурией, островами Формоза (современный Тайвань) и Хайнань. Американский генерал Макартур наделяется чрезвычайными полномочиями в Японии до дальнейших распоряжений правительства США. Так кончилась Вторая мировая война.



1953 – родилась Елена Проклова, российская актриса, заслуженная артистка РСФСР («Мимино», «Собака на сене», «Идеальное преступление»), соведущая телепередачи «Малахов+».



1964 – родился Киану Ривз, американский киноактер («Дракула Брема Стокера», «Скорость», «Джонни Мнемоник», «Адвокат дьявола», «Маленький Будда», «Матрица»).



1965 – родился Леннокс Льюис, английский боксер-тяжеловес, олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира среди професионалов по версии WBC. На профессиональном ринге провел 34 боя и победил в 33 (27 – нокаутом).



1965 – советские футбольные клубы играют свои первые матчи в еврокубках (первыми становятся киевские динамовцы, выигравшие у Северной Ирландии 4:0).



1966 – родилась Салма Хайек, американская актриса мексиканского происхождения («Фрида», «От заката до рассвета», «Отчаянный», «Четыре комнаты»)



1969 – один из «дней рождения Интернета». В лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая успешная передача данных между соседними компьютерами.



1972 – легендарная победа сборной СССР по хоккею с шайбой над сборной Канады в Суперсерии СССР – Канада: 7:3 в пользу советской сборной.



1981 – родился Алексей Чадов, российский актер («Живой», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Любовь в большом городе»).



1985 – у берегов Ньюфаундленда нашли легендарный лайнер «Титаник».



1987 – в Москве начался суд над немецким пилотом Матиасом Рустом, который в мае этого же года перелетел советско-финскую границу и посадил свой самолет на Красной площади в Москве. За нарушение границы Руст был заключен на 4 года, но был освобожден 3 августа 1988 года.



1991 – Приднестровская Молдавская Республика объявила полную независимость от Молдавии.



1993 – в Узбекистане объявили о переводе до 2000 года узбекского языка с кириллицы на латинскую азбуку.



1996 – в Украине началась денежная реформа. В оборот была введена национальная валюта Украины – гривня, и сотая ее часть – копейка.



2015 – Кабмин Украины принял решение о создании Национальной полиции Украины.



Именины отмечают: Александр, Афанасий, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Самуил, Степан, Серафима, Тимофей, Федор.