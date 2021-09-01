01.09.2021 14:38 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 2 сентября

На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью небольшой дождь, днем ​​кратковременный дождь, гроза.





Со 2 сентября в Харькове ожидается существенное и длительное похолодание. Днем воздух будет прогреваться только до +14...+19℃, а в ночные часы – снижаться до +6...+11℃. Среднесуточные температуры ожидаются ниже нормы на 5 - 7 градусов. Это обусловлено вторжения холодного арктического воздуха Скандинавского происхождения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром пасмурно, вероятность осадков 78%. Температура воздуха +14°...+16°C (ощущается как +18°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 94%. Температура воздуха +18°...+20°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 94%. Температура воздуха +13°...+12°C (ощущается как +15°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 30%. Метеорологи предупреждают, что в начале суток 2 сентября будет происходить слабая магнитная буря. К полудню ситуация несколько улучшится, но метеозависимым людям стоит быть осторожными на протяжении суток.



Народные приметы. Наши предки заметили, если в этот день бывает гром, то осень будет долгой.



Если 2 сентября луна была рогами вверх, то несколько дней продержится хорошая погода, если рогами вниз, то долго будет пасмурно и ненастно.