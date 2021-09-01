01.09.2021 20:47

Пропавшего мальчика нашли на рынке: полицейские вернули домой подростка

В пригороде Харькова парень поднял на ноги полицию.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 31 августа 2021 года в 18:16 в Чугуевское райуправление полиции поступило сообщение от жительницы района, заявившей, что ее 14-летний сын ушел 30 августа из дома и не вернулся.

На поиски несовершеннолетнего сразу был ориентирован личный состав полиции.

Около 22:00 полицейские нашли парня на территории рынка «Первый километр» - он хотел заработать денег и подрабатывал грузчиком. Ночевал в трейлере.

Парня вернули матери и провели профилактическую беседу.

Это уже не первый случай, когда парня разыскивали сотрудники полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении его матери к административной ответственности.

Напомним. ранее мы писали о подростке, поссорившемся с родителями и ушедшем из дома. В связи с тем, что парень ранее уже уходил, родители не обратились в полицию сразу. Работники сектора ювенальной превенции за считанные часы нашли парня, все это время находившегося в Журавлевском гидропарке. Подростка вернули родителям. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было..