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01.09.2021  20:47   

Пропавшего мальчика нашли на рынке: полицейские вернули домой подростка

В пригороде Харькова парень поднял на ноги полицию.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 31 августа 2021 года в 18:16 в Чугуевское райуправление полиции поступило сообщение от жительницы района, заявившей, что ее 14-летний сын ушел 30 августа из дома и не вернулся.
 
На поиски несовершеннолетнего сразу был ориентирован личный состав полиции.
 
Около 22:00 полицейские нашли парня на территории рынка «Первый километр» -  он хотел заработать денег и подрабатывал грузчиком. Ночевал в трейлере.
 
Парня вернули матери и провели профилактическую беседу.
 
Это уже не первый случай, когда парня разыскивали сотрудники полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении его матери к административной ответственности.
 
Напомним. ранее мы писали о подростке, поссорившемся с родителями и ушедшем из дома. В связи с тем, что парень ранее уже уходил, родители не обратились в полицию сразу. Работники сектора ювенальной превенции за считанные часы нашли парня, все это время находившегося в Журавлевском гидропарке. Подростка вернули родителям. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.. 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мальчик, нашли, харьков. рынок
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