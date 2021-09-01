01.09.2021 19:50
Полгода бегал от полиции: в Харькове копы поймали преступника
Полиция Харькова задержала скрывавшегося от исполнения приговора суда дебошира.
Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, 27 мая 2018 года во время конфликта злоумышленник ударил бутылкой по голове 54-летнего харьковчанина. Несчастный с тяжелой травмой попал в больницу.
В феврале 2021 года дебошира осудили на 3 года за решеткой. После вынесения приговора мужчина исчез, пытаясь скрыться от правоохранительных органов.
Сегодня, спустя полгода в бегах, 41-летнего мужчину задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области. В ближайшее время харьковчанин будет направлен в тюрьму.
Сейчас он помещен в СИЗО.
Напомним, ранее мы писали о 47-летнем гражданине Турции Димерале Незаметтиме, сбежавшем
после оглашения решения суда. Он выбежал на улицу, где его ждал неизвестный автомобиль.Немногим позже сбежавший из суда в Харькове преступник-иностранец был пойман
.
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