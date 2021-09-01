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01.09.2021  19:50   

Полгода бегал от полиции: в Харькове копы поймали преступника

Полиция Харькова задержала скрывавшегося от исполнения приговора суда дебошира.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 27 мая 2018 года во время конфликта злоумышленник ударил бутылкой по голове 54-летнего харьковчанина. Несчастный с тяжелой травмой попал в больницу.
 
В феврале 2021 года  дебошира осудили на 3 года за решеткой. После вынесения приговора мужчина исчез, пытаясь скрыться от правоохранительных органов.
 
Сегодня, спустя полгода в бегах, 41-летнего мужчину задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области. В ближайшее время харьковчанин будет направлен в тюрьму.
 
Сейчас он помещен в СИЗО.
 
Напомним, ранее мы писали о 47-летнем гражданине Турции Димерале Незаметтиме, сбежавшем после оглашения решения суда. Он выбежал на улицу, где его ждал неизвестный автомобиль.Немногим позже сбежавший из суда в Харькове преступник-иностранец был  пойман.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дебошир, хулиган, харьков, побег
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