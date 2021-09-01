01.09.2021 19:50

Полгода бегал от полиции: в Харькове копы поймали преступника

Полиция Харькова задержала скрывавшегося от исполнения приговора суда дебошира.



Национальная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 27 мая 2018 года во время конфликта злоумышленник ударил бутылкой по голове 54-летнего харьковчанина. Несчастный с тяжелой травмой попал в больницу.

В феврале 2021 года дебошира осудили на 3 года за решеткой. После вынесения приговора мужчина исчез, пытаясь скрыться от правоохранительных органов.

Сегодня, спустя полгода в бегах, 41-летнего мужчину задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области. В ближайшее время харьковчанин будет направлен в тюрьму.

Сейчас он помещен в СИЗО.

Напомним, ранее мы писали о 47-летнем гражданине Турции Димерале Незаметтиме, сбежавшем после оглашения решения суда. Он выбежал на улицу, где его ждал неизвестный автомобиль.Немногим позже сбежавший из суда в Харькове преступник-иностранец был пойман