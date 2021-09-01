    
Главная Новости Харькова ЖКХ В пяти районах Харькова не будет света 2 сентября: адреса
01.09.2021  19:15   

В пяти районах Харькова не будет света 2 сентября: адреса

В Харькове в четверг, 2 сентября 2021 года, планируется отключение электроснабжения в пяти районах города.

Отключение света в Харькове
 
Электричество в этих районах будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
 
В пятницу с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам: 
 

Южный район 

  • в-д. Достоевского, 3; 3А. 

Северный район 

  • ул. Архитекторов, 20; 22; 24;

  • пр. Людвига Свободи, 60;62

  • пр. Победы, 61Б;

  • ул. Архитекторов, 20; 22;

  • ул. Деревянко КОТТЕДЖ, 30; 32; 36; 38;

  • ул. Старицкого, 23; 23А; 25; 27; 28; 29; 30; 32; 34;

  •  ул. Сумгаитская, 18.

Салтовский район 

 
  • ул.Владислава Зубенко, 37;
  • в-д. Загородный 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 4; 41; 43; 5; 6; 7; 8; 9.
  • в-д Ивана Зарудного,1. 
  • в-д Семиградский, 2.
  • ул.Академика Павлова,1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99.
  • ул. Семиградская, 5А.
  • пр-д Загородный, 11; 13; 15; 3; 5; 7; 9.
  • пер.Весенний,16; 19.
  • пер.Долинский, 1.
  • шос.Салтовское, 1.
 

Восточный район 

  •   шоссе Салтовское, 242; 242Б; 242В; 242Г; 244; 244А; 244Б; 246; 246А. 

Центральный район

  • ул.Академика Павлова, 313В.
  • ул.Валентиновская, 11; 13; 13А; 13Б; 13В; 13Г; 4; 5; 7; 9; 9А. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 1 сентября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в четырех районах города.

Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  харьков, электричество
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.09 Медицина Украинцев ждет новое лекарство от COVID-19 01.09 Общество В Харькове начался карнавал-парад "Город знаний": Что там происходит сейчас   01.09 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: за полчаса на одном месте разбились две иномарки, а грузовик смял авто (фото, видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 