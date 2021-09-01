01.09.2021 19:15
В пяти районах Харькова не будет света 2 сентября: адреса
В Харькове в четверг, 2 сентября 2021 года, планируется отключение электроснабжения в пяти районах города.
Электричество в этих районах будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковоблэнерго.
В пятницу с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
Южный район
-
в-д. Достоевского, 3; 3А.
Северный район
-
ул. Архитекторов, 20; 22; 24;
-
пр. Людвига Свободи, 60;62
-
пр. Победы, 61Б;
-
ул. Архитекторов, 20; 22;
-
ул. Деревянко КОТТЕДЖ, 30; 32; 36; 38;
-
ул. Старицкого, 23; 23А; 25; 27; 28; 29; 30; 32; 34;
-
ул. Сумгаитская, 18.
Салтовский район
-
ул.Владислава Зубенко, 37;
-
в-д. Загородный 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 4; 41; 43; 5; 6; 7; 8; 9.
-
в-д Ивана Зарудного,1.
-
в-д Семиградский, 2.
-
ул.Академика Павлова,1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99.
-
ул. Семиградская, 5А.
-
пр-д Загородный, 11; 13; 15; 3; 5; 7; 9.
-
пер.Весенний,16; 19.
-
пер.Долинский, 1.
-
шос.Салтовское, 1.
Восточный район
-
шоссе Салтовское, 242; 242Б; 242В; 242Г; 244; 244А; 244Б; 246; 246А.
Центральный район
-
ул.Академика Павлова, 313В.
-
ул.Валентиновская, 11; 13; 13А; 13Б; 13В; 13Г; 4; 5; 7; 9; 9А.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что 1 сентября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в четырех районах города.
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