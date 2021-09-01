01.09.2021 19:15

В пяти районах Харькова не будет света 2 сентября: адреса

В Харькове в четверг, 2 сентября 2021 года, планируется отключение электроснабжения в пяти районах города.

Электричество в этих районах будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В пятницу с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район

в-д. Достоевского, 3; 3А.

Северный район

ул. Архитекторов , 20; 22; 24;

пр. Людвига Свободи , 60;62

пр. Победы , 61Б;

ул. Архитекторов , 20; 22;

ул. Деревянко КОТТЕДЖ, 30; 32; 36; 38;

ул. Старицкого , 23; 23А; 25; 27; 28; 29; 30; 32; 34;

ул. Сумгаитская, 18.

Салтовский район

ул.Владислава Зубенко , 37;

, 37; в-д. Загородный 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 4; 41; 43; 5; 6; 7; 8; 9.

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 4; 41; 43; 5; 6; 7; 8; 9. в-д Ивана Зарудного,1.

в-д Семиградский , 2.

, 2. ул.Академика Павлова ,1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99.

,1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99. ул. Семиградская , 5А.

, 5А. пр-д Загородный , 11; 13; 15; 3; 5; 7; 9.

, 11; 13; 15; 3; 5; 7; 9. пер.Весенний ,16; 19.

,16; 19. пер.Долинский , 1.

, 1. шос.Салтовское, 1. Восточный район шоссе Салтовское, 242; 242Б; 242В; 242Г; 244; 244А; 244Б; 246; 246А. Центральный район ул.Академика Павлова , 313В.

, 313В. ул.Валентиновская, 11; 13; 13А; 13Б; 13В; 13Г; 4; 5; 7; 9; 9А.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 1 сентября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в четырех районах города.