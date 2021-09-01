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01.09.2021  17:54   

Украинцев ждет новое лекарство от COVID-19

Украина в рамках сотрудничества с США получит инновационные лекарства от COVID-19.

Новое лекарство от коронавируса
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
 
Гуманитарная помощь, эквивалентная сумме 20 миллионов долларов в скором времени поступит на территорию страны.
 
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что препараты прошли регистрацию FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).
 
Группа лекарств рекомендована для лечения пациентов с легкой и средней степенью протекания болезни на коронавирус, особенно при возможности перехода в тяжелую стадию.
 
"Действуют они непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадания в больницу", - сообщил Ляшко.
 
Напомним, новый южноафриканский штамм вируса COVID-19 С.1.2 способен обладать повышенной способностью к распространению.
 
Источник:   Министерство здравоохранения Украины
 Тэги:  харьков, коронавирус
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