01.09.2021 17:54
Украинцев ждет новое лекарство от COVID-19
Украина в рамках сотрудничества с США получит инновационные лекарства от COVID-19.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Гуманитарная помощь, эквивалентная сумме 20 миллионов долларов в скором времени поступит на территорию страны.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что препараты прошли регистрацию FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).
Группа лекарств рекомендована для лечения пациентов с легкой и средней степенью протекания болезни на коронавирус, особенно при возможности перехода в тяжелую стадию.
"Действуют они непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадания в больницу", - сообщил Ляшко.
Напомним, новый
южноафриканский штамм вируса COVID-19 С.1.2 способен обладать повышенной способностью к распространению.
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