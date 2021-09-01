01.09.2021 17:54

Украинцев ждет новое лекарство от COVID-19

Украина в рамках сотрудничества с США получит инновационные лекарства от COVID-19.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Гуманитарная помощь, эквивалентная сумме 20 миллионов долларов в скором времени поступит на территорию страны.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что препараты прошли регистрацию FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).

Группа лекарств рекомендована для лечения пациентов с легкой и средней степенью протекания болезни на коронавирус, особенно при возможности перехода в тяжелую стадию.

"Действуют они непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадания в больницу", - сообщил Ляшко.

Напомним, новый южноафриканский штамм вируса COVID-19 С.1.2 способен обладать повышенной способностью к распространению.