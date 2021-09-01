В Харькове начался карнавал-парад "Город знаний": Что там происходит сейчас

В Харькове в честь празднования Дня Знаний впервые проводят карнавал-парад. Что там происходит сейчас, сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места событий.
Помните: любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к неожиданностям и переменам настроения.
На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.
Так заведено, что в первый день осени у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год.
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