01.09.2021 17:49 Евгений Клочко

В Харькове начался карнавал-парад "Город знаний": Что там происходит сейчас

В Харькове в честь празднования Дня Знаний впервые проводят карнавал-парад. Что там происходит сейчас, сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места событий.



РЕДПОСТ

На улице Сумской, в месте старта карнавального шествия, собралось около 1,5 тысяч человек. Кроме участников, в составе которых воспитанники городских Центров детского и юношеского творчества, детские коллективы внешкольных учреждений, студенты ВУЗов и учащиеся школ, на праздник пришли родители, горожане и гости Харькова. От каждого района города на параде присутствуют свои представители и каждый из них - со своей "изюминкой".

Зрители выстроились вдоль Сумской, чтобы посмотреть парад и, воспользовавшись случаем, сфотографироваться с участниками.

Много людей ожидают праздник на аллеях в саду Шевченко.

Прямая трансляция мероприятия доступна по ссылке

Напомним, финалом парада-карнавала "Город знаний" станет концерт группы KAZKA.

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