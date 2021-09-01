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01.09.2021  17:49   Евгений Клочко

В Харькове начался карнавал-парад "Город знаний": Что там происходит сейчас

В Харькове в честь празднования Дня Знаний впервые проводят карнавал-парад. Что там происходит сейчас, сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места событий.


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На улице Сумской, в месте старта карнавального шествия, собралось около 1,5 тысяч человек. Кроме участников, в составе которых воспитанники городских Центров детского и юношеского творчества, детские коллективы внешкольных учреждений, студенты ВУЗов и учащиеся школ, на праздник пришли родители, горожане и гости Харькова. От каждого района города на параде присутствуют свои представители и каждый из них - со своей "изюминкой".
 
Зрители выстроились вдоль Сумской, чтобы посмотреть парад и, воспользовавшись случаем, сфотографироваться с участниками.
 
Много людей ожидают праздник на аллеях в саду Шевченко. 
 
Прямая трансляция мероприятия доступна по ссылке.
 
Напомним, финалом парада-карнавала "Город знаний" станет концерт группы KAZKA.
 

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Тэги:  харьков, карнавал, день знаний
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