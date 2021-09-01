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01.09.2021  14:05   

Как Харьков отметит День знаний 1 сентября

Руководитель Харькова в эфире телеканала Украина 24 рассказал, как город отметит 1 сентября.

День знаний в Харькове отметят масштабным карнавалом. Новости Харькова
Кадр из трансляции Украина 24
 
Сегодня вечером Харьков впервые проведет карнавал «Город знаний». В 18:00 по улице Сумской до площади Свободы пройдут полторы тысячи школьников и студентов в самых ярких образах. Планируется настоящий творческий парад — наша молодежь покажет, на что она способна. Это станет и своеобразным творческим соревнованием между разными учебными заведениями Харькова, в котором, конечно же победит дружба. 
 
О подготовке Харькова к необычному формату проведения Дня знаний сообщил национальный телеканал Украина 24. 
 
Секреты новой праздничной программы приоткрыл Игорь Терехов: “Мы отошли от традиции обычной линейки, когда детей собрали на 20 минут, выступили и разошлись. На карнавале будет по-настоящему праздничная атмосфера. Особо чествуем первоклассников и первокурсников. Мы хотим, чтобы они навсегда запомнили этот день — один из самых важных дней в своей жизни — как настоящий праздник”.
 
“Мы начинаем прекрасную традицию, - сказал руководитель города в эфире телеканала Украина 24. – Дети очень готовились, поэтому на карнавале будет круто”. 
 
Начнется карнавальное шествие от Дворца детского и юношеского творчества, после участники пройдут до площади Свободы. Там запланирован флешмоб “Харьков – это круто!” Кульминацией карнавала станет выступление группы KAZKA, после которого в небо запустят праздничный фейерверк. 
 
Тэги:  карнавал, харьков, день знаний
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