01.09.2021 13:51

В центре Харькова папа учит ребенка управлять автомобилем (видео)

Девочка на детском автомобиле едет навстречу легковушке.

В тихом центре Харькова конкуренцию обычным авто решил составить детский автомобиль, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.



В Сети появилось видео, как по проезжей части улицы Чичибабина мужчина учит кататься маленького ребенка.



«На Чичибабина заботливый отец не тратит время зря, он учит дочь езде сразу бросая её в бурный дорожный поток...», – подписано видео, выложенное очевидцем в местный паблик.



На записи мужчина жестами призывает девочку ехать вперед на детским автомобиле, а мимо навстречу проезжает легковушка.

Ранее мы писали, что на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.