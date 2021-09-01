В центре Харькова папа учит ребенка управлять автомобилем (видео)

Девочка на детском автомобиле едет навстречу легковушке.
В тихом центре Харькова конкуренцию обычным авто решил составить детский автомобиль, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
В Сети появилось видео, как по проезжей части улицы Чичибабина мужчина учит кататься маленького ребенка.
«На Чичибабина заботливый отец не тратит время зря, он учит дочь езде сразу бросая её в бурный дорожный поток...», – подписано видео, выложенное очевидцем в местный паблик.
На записи мужчина жестами призывает девочку ехать вперед на детским автомобиле, а мимо навстречу проезжает легковушка.
Ранее мы писали, что на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.
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