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01.09.2021  13:51   

В центре Харькова папа учит ребенка управлять автомобилем (видео)

Девочка на детском автомобиле едет навстречу легковушке.

Видео, как по проезжей части улицы Чичибабина мужчина учит кататься маленького ребенка

В тихом центре Харькова конкуренцию обычным авто решил составить детский автомобиль, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

В Сети появилось видео, как по проезжей части улицы Чичибабина мужчина учит кататься маленького ребенка.

«На Чичибабина заботливый отец не тратит время зря, он учит дочь езде сразу бросая её в бурный дорожный поток...», – подписано видео, выложенное очевидцем в местный паблик.

На записи мужчина жестами призывает девочку ехать вперед на детским автомобиле, а мимо навстречу проезжает легковушка.

Ранее мы писали, что на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.

Тэги:  ребенок, харьков
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