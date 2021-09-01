01.09.2021 13:32

Пойдет ли Светличная на мэрские выборы в Харькове?

Шансы на участие Юлии Светличной в мэрских выборах в Харькове остаются очень низкими.

Так оценил электоральные перспективы экс-главы Харьковской облгосадминистрации политолог Кирилл Сазонов. По его словам , соратница Петра Порошенко Юлия Светличная до сих пор не начала публичную кампанию, рассчитывая на то, что ее кандидатуру от «Слуги народа» согласует президент.

«Агитации Светличная не ведет и, скорее всего, за оставшиеся два месяца до выборов, вести не будет. Единственная PR-кампания, которую она провела в последнее время – это атака ботов, в ходе которой все намеки на материнство Светличной назывались сексизмом. Любой политолог, даже полностью лояльный Светличной, получал ярлык сексиста, если только упоминал о том, что менее трех месяцев назад Юлия Александровна стала мамой. Конечно же, это оказывает влияние на ее участие в избирательной кампании», — отметил Сазонов.

При этом он считает, что поддержку «Слуг народа» Светличная, являющаяся сейчас внефракционным депутатом Верховной Рады, не получит.

«Слишком много противоречий. Она соратница Порошенко, она – близкая партнерша Райнина, который сейчас с Медведчуком, она была некомпетентным губернатором, которого Зеленский личным решением отправил в отставку. Есть информация о ее переговорах с Офисом, однако окончательное слово — за Зеленским. А он на это не пойдет. Точно так же и национал-патриотические силы Харькова отказались рассматривать Светличную в качестве единого кандидата», — заявил Сазонов.

Как считает политолог, Светличная может вести торги с други участниками выборов: «И поэтому она не говорит ни да, ни нет. Она ждет хорошего предложения».

Напомним, в харьковских СМИ появилась информация о возможном участии Юлии Светличной в выборах мэра 31 октября.