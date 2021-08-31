31.08.2021 15:02

Добкин уже потерял интерес к выборам, а Светличная может разве что поторговаться, - политолог

Михаил Добкин, похоже, потерял интерес к избирательной кампании, а участие Юлии Светличной в выборах мэра вызывает вопросы.

Так считает глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Фактический, а не юридический старт избирательной кампании в Харькове был дан 23 августа, в День города. На фоне многочисленных активностей и.о. мэра Игоря Терехова особенно было заметным молчание Михаила Добкина. Ни поздравительного ролика, ни биг-бордов. А для харьковчан — это самый любимый праздник. И молчание Михаила Марковича в этот день его сторонниками было замечено. Почему он промолчал — для меня, как харьковчанина, тоже загадка. Может, потерял интерес к избирательной кампании», — отметил политолог.

По словам Карасева, в местной политтусовке и экспертной среде обсуждается участие в выборах мэра бывшей главы Харьковской ОГА, а ныне народного депутата Юлии Светличной. Как считает Карасев, без Светличной выборы могут пройти в один тур, что доказывает социология. Однако ее вряд ли может ждать серьезный результат – у соратницы бывшего президента Порошенко нет опыта участия в реальных кампаниях.

«Говорят, что Добкин сейчас испытывает сильные материальные затруднения, и борьбу во втором туре может не вытянуть, тем более, если в первом покажет довольно скромный результат. Поэтому вопрос – почему Светличная может быть заинтересована в выборах и кому из конкурентов Терехова выгодно ее участие?

По опросам, экс-соратница Порошенко может рассчитывать максимум на третье место. У нее совершенно нет опыта участия в реальных кампаниях (победа в 2020 году на довыборах в 179-м округе не в счет. Победа стала возможной благодаря «договорняку» с «зелеными», в результате которых их кандидат снялся, расчистив таким образом дорогу к победе Юлии Александровны).

Решение баллотироваться может быть демонстрацией участия в региональной политике, поскольку у нее есть своя фракция в горсовете. Но чтобы получить достойный результат (как вариант для торга во втором туре), необходимо постоянное участие в местной политике. Но в этом году, по сравнению с другими кандидатами, Светличная активное участие в местной политике не принимала. Так что вряд ли у Терехова будут серьезные конкуренты на выборах. А вот то, что оппоненты будут стараться усложнить кампанию, чтобы поторговаться — скорее, да», — подытожил Карасев.

Напомним, согласно последним данным социологической группы «Рейтинг», Игоря Терехова видят своим мэром 42,9% харьковчан, Михаила Добкина — 17,8%, а Юлию Светличную — только 11,3%.