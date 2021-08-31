31.08.2021 15:49

Пропавшую девушку нашли в 200 километрах от Харькова (фото)

Копы обнаружили в Новомосковске 17-летнюю беглянку из Харькова.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 29 августа в 17:30 в полицию обратилась жительница Киевского района Харькова, беспокоясь о том, что ее 17-летняя дочь в ночь с 28 на 29 августа ушла из дома и не вернулась.

Работники ювенальной превенции вместе с полицейскими отдела криминальной полиции Харьковского райуправления №1 выяснили, что девушка находится в Новомосковске Днепропетровской области.

30 августа оперуполномоченный вместе с родителями девушки прибыли в Новомосковск, обнаружив разыскиваемую в доме ее парня.

С несовершеннолетней и ее родителями проведена профилактическая беседа. Сейчас семья в сопровождении полицейского возвращается в Харьков.

Решается вопрос о составлении админпротокола по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении родителей девушки.

Напомним, ранее мы писали о несовершеннолетней девушке сутки назад ушедшей из дома в Киевском районе Харькова.