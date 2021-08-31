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31.08.2021  16:33   

Возле Песочина, Рогани и харьковского аэропорта идет ремонт покрытия окружной (фото)

В рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство» на дороге под Харьковом отфрезерованы 55 км старого слоя покрытия.

Возле Песочина, Рогани и харьковского аэропорта асфальтируют окружную. Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, по информации Службы автомобильных дорог Харьковской области заасфальтировано 55 км дорожного покрытия в выравнивающем слое мелкозернистой асфальтобетонной смесью и 44,4 км - в верхнем слое из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
 
Возле Песочина, Рогани и харьковского аэропорта асфальтируют окружную. Новости Харькова
 
Между слоями асфальтобетона уже уложены 31 тысяча квадратных метров композитной арматуры. Сейчас дорожники работают на участке дороги М-03 «Киев - Харьков - Должанский», входящем в состав окружной. В ​​вечерне-ночное время укладывается верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона на участке между Дергачевской и Белгородской развязкой. Устанавливают бортовой камень возле авторынка «Лоск» и обустраивают съезды.
 
 
На участке дороги М-03-03 «Подъезд к аэропорту "Харьков"» завершена укладка верхнего слоя. К тому же обустроена переходно-скоростная полоса на участке расположения выезда с городской свалки. Проводятся работы по устройству водоотводных лотков, укреплению обочин.
 
Справка. На участке М-03 «Киев - Харьков - Должанский» от поселка Песочин к Роганскому жилмассиву готово 30,7 км в финишном слое, 41,3 км - в выравнивающем слое, отфрезеровано 41,3 км старого слоя покрытия.
 
 
На участке М-03-03 «Подъезд к аэропорту "Харьков"» от Роганского жилмассива до поселка Безлюдовка уложено 13,7 км в верхнем слое, 13,7 км - в выравнивающем слое, отфрезеровано 13,7 км старого слоя покрытия.
 
Напомним, что Харьковская окружная дорога состоит из отрезков 5 государственных дорог общей протяженностью 82 км:
 
- М-03 «Киев - Харьков - Должанский»,
 
- М-18 «Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта»,
 
- Р-78 «Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка»,
 
- 2 подъезда к аэропорту «Харьков» со стороны Должанского и Киева.
 
Возле Песочина, Рогани и харьковского аэропорта асфальтируют окружную. Новости Харькова
 
Географически участки ремонта охватывают северо-западную, северную, северо-восточную и юго-восточные части окружной дороги. Ремонт оставшейся части - перспектива будущих лет.
 
Напомним, ранее мы писали, что под Харьковом произошло массовое ДТП: водитель автомобиля ВАЗ после подъема с Рогани в Харьков не успел затормозить и стал причиной ДТП. В аварию попали четыре автомобиля: ВАЗ, Шкода Кодиак, Ниссан Альмера и Toyota. 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  ремонт дороги, окружная, харьков, киев - харьков - должанский, змиев, балаклея, гороховатка, песочин, безлюдовка, рогань, аэропорт
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