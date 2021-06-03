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03.06.2021  20:43   

Бросил умирать пассажира: пойман виновник смертельного ДТП под Харьковом (ФОТО)

Водила исчез после пьяной аварии под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ГУ Нацполиции, полицией найден сбежавший водитель, совершивший смертельное ДТП в Изюмском районе.
 
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Авария  произошла 2 июня около 15:30 на автодороге "Киев-Харьков-Должанский" вблизи Изюма.
 
41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с Renault Duster, стоявший на обочине.
 
В результате аварии погиб на месте 46-летний житель Изюмского района.
 
Виновник ДТП с места происшествия скрылся.
 
По словам свидетелей, он был пьян. 
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Водиле светит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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