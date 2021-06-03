Пасмурно, ночью ожидается мелкий дождь, но к утру он закончится. Днем местами умеренный дождь.
Погоду в Харькове в пятницу определяет тыловая часть циклона с юго-востока. Поэтому периодически проходить дожди, и будет довольно прохладно, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +12°...+15°C (ощущается как +12°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +18°...+15°C (ощущается как +16°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Геомагнитный фон ровный и низкий, магнитных бурь ожидать не стоит. Метеозависимые люди могут расслабиться.
Народные приметы. Этот день в прежние времена считался соловьиным днем. Наши предки ходили слушать пение соловья, считали, что "хорошее утро с песен птиц начинается". Если соловей поет всю ночь, то день погожий будет.
4 июня наши предки следили за насекомыми: если массово появлялись пауки и оводы - к урожаю огурцов.
Богатый урожай обещала и сильная роса утром.
Если ветер дует с севера – в ближайшие дни осадков не будет.
В этот день примечали какая погода будет в декабре. Считалось, что если днём жара, то декабрь будет студеный, а вот если шел дождь, то говаривали, что декабрь дома по крыши заметет, знай снег лопатой откидывай.
Звезды против рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Сегодня это работает во всех сферах жизни.
Пасмурно, ночью ожидается мелкий дождь, но к утру он закончится. Днем местами умеренный дождь.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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