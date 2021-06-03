03.06.2021 15:27

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 4 июня

Пасмурно, ночью ожидается мелкий дождь, но к утру он закончится. Днем местами умеренный дождь.

Погоду в Харькове в пятницу определяет тыловая часть циклона с юго-востока. Поэтому периодически проходить дожди, и будет довольно прохладно, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +12°...+15°C (ощущается как +12°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +18°...+15°C (ощущается как +16°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Геомагнитный фон ровный и низкий, магнитных бурь ожидать не стоит. Метеозависимые люди могут расслабиться.



Народные приметы. Этот день в прежние времена считался соловьиным днем. Наши предки ходили слушать пение соловья, считали, что "хорошее утро с песен птиц начинается". Если соловей поет всю ночь, то день погожий будет.



4 июня наши предки следили за насекомыми: если массово появлялись пауки и оводы - к урожаю огурцов.



Богатый урожай обещала и сильная роса утром.



Если ветер дует с севера – в ближайшие дни осадков не будет.



В этот день примечали какая погода будет в декабре. Считалось, что если днём жара, то декабрь будет студеный, а вот если шел дождь, то говаривали, что декабрь дома по крыши заметет, знай снег лопатой откидывай.