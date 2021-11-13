13.11.2021 07:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 13 и 14 ноября

В выходные, 13 и`14 ноября, в городе и по области ожидается сухая и относительно теплая погода.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



В субботу, 13 ноября, утром небо покроют облака, день и вечер нас ждут ясные и безоблачные. Ухудшение видимости до 500 м. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +6°...+8°С (температура комфорта +5°С).



В воскресенье, 14 ноября, с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5°...0°С, днем +4°...+9°С (температура комфорта +4°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Космический штиль. Геомагнитные колебания будут незначитеьными и ничто не вызовет появление магнитных бурь.