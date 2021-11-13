Гороскоп на 13 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм – отдыхать и расслабляться. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
В выходной от вас бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины. Возможно, вам хотелось бы бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами «хочу» и «могу» лежит пропасть, которую не будет сил преодолеть. Так что ничего не остается, кроме как расслабиться – время для трудовых подвигов не за горами.
Если обстоятельства потребуют быстрых и нестандартных решений, фантазия заработает на пятерку с плюсом. И если ее вовремя не направить в нужное русло, рискуете улететь в заоблачные дали и все выльется в обычные мечты. Так что даже лучше, если жизнь поставит пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, получите шанс превзойти самого себя.
Слишком многое сегодня может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень… Впрочем, справедливости ради надо сказать, что вы будете недовольны не только другими, но и самими собой, выполняя элементарные обязанности спустя рукава.
Может казаться, что окружающие издеваются над вами – настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут казаться вам сегодня. И если станете копить раздражение – «последняя капля» приведет вас к гневному срыву. Старайтесь не доводить себя до такой крайности – займитесь тем, что приносит вас радость.
Достижения дня будут во многом зависеть от того, с какой ноги вы встали с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении. Энергии вам не занимать, дело за малым – решить: направить ее в позитивное или негативное русло. Если выберете позитив, не пожалеете: с его помощью вы способны творить чудеса!
Вам будет трудно стряхнуть с себя дремоту. День склоняет к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды обещают, что такая приятная тактика не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!
Вы будете находиться в режиме строгой экономии – это касается не финансов, а и жизненных сил. День не наделяет их активностью, наоборот – можете чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на мыслях и делах. Именно поэтому не стоит вписываться в какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз.
Сегодня вы можете проявить щедрость к людям, которые вам приятны: выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости даже готовы поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. И это будет вложением капитала в свой статус и уважение окружающих.
Не исключено, что весь день будете чувствовать себя не в своей тарелке. А звоночками станут неудачи в элементарных делах. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. К тому же звезды обещают, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо сами собой.
Активность будет не всегда уместна – ее результат может оказаться прямо противоположным желаемому. Попытка влезть в чужие дела, «переломить» ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем могут нанести вред. Чтобы этого не произошло, звезды советуют ему снизить свою кипучую деятельность до минимума.
Сегодня вы далеки от того, чтобы экономить на удовольствиях. Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы один: «Конечно!». Звезды советуют хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ему напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.
День наделяет огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться вокруг.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм – отдыхать и расслабляться. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
В выходные, 13 и`14 ноября, в городе и по области ожидается сухая и относительно теплая погода.
13 ноября признан Всемирным днем Доброты.
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