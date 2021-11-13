13.11.2021 07:00 Рита Парфенова

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм – отдыхать и расслабляться. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.





Овен (21 марта – 20 апреля)

В выходной от вас бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины. Возможно, вам хотелось бы бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами «хочу» и «могу» лежит пропасть, которую не будет сил преодолеть. Так что ничего не остается, кроме как расслабиться – время для трудовых подвигов не за горами.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Если обстоятельства потребуют быстрых и нестандартных решений, фантазия заработает на пятерку с плюсом. И если ее вовремя не направить в нужное русло, рискуете улететь в заоблачные дали и все выльется в обычные мечты. Так что даже лучше, если жизнь поставит пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, получите шанс превзойти самого себя.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Слишком многое сегодня может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень… Впрочем, справедливости ради надо сказать, что вы будете недовольны не только другими, но и самими собой, выполняя элементарные обязанности спустя рукава.

Рак (22 июня – 23 июля)

Может казаться, что окружающие издеваются над вами – настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут казаться вам сегодня. И если станете копить раздражение – «последняя капля» приведет вас к гневному срыву. Старайтесь не доводить себя до такой крайности – займитесь тем, что приносит вас радость.

Лев (24 июля – 23 августа)

Достижения дня будут во многом зависеть от того, с какой ноги вы встали с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении. Энергии вам не занимать, дело за малым – решить: направить ее в позитивное или негативное русло. Если выберете позитив, не пожалеете: с его помощью вы способны творить чудеса!

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вам будет трудно стряхнуть с себя дремоту. День склоняет к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды обещают, что такая приятная тактика не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Вы будете находиться в режиме строгой экономии – это касается не финансов, а и жизненных сил. День не наделяет их активностью, наоборот – можете чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на мыслях и делах. Именно поэтому не стоит вписываться в какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня вы можете проявить щедрость к людям, которые вам приятны: выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости даже готовы поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. И это будет вложением капитала в свой статус и уважение окружающих.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Не исключено, что весь день будете чувствовать себя не в своей тарелке. А звоночками станут неудачи в элементарных делах. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. К тому же звезды обещают, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо сами собой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Активность будет не всегда уместна – ее результат может оказаться прямо противоположным желаемому. Попытка влезть в чужие дела, «переломить» ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем могут нанести вред. Чтобы этого не произошло, звезды советуют ему снизить свою кипучую деятельность до минимума.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Сегодня вы далеки от того, чтобы экономить на удовольствиях. Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы один: «Конечно!». Звезды советуют хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ему напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

День наделяет огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться вокруг.