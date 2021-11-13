13.11.2021 08:00

13 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

13 ноября признан Всемирным днем Доброты.





В 1997 году в Японии появилась организация «Всемирное движение доброты». Она объединила волонтёров и добровольцев из разных стран, которые своими делами вдохновляют людей на совершение добрых поступков. Основное общение участников Движения происходит посредством интернета, где на своих ресурсах они рассказывают об идеях благих дел и способах их воплощения. Официально Всемирный день Доброты был учрежден в Сингапуре 18 ноября 2000 года на 3-й конференции Движения доброты.



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13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи – известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. До XVIII века мир не знал учебных заведений для слепых.



Валентин Гаюи впервые продемонстрировал свой метод обучения слепых, посредством придуманного им шрифта. В 1784 году в Париже, без поддержки правительства и благотворительных обществ, на свои личные средства, в своем собственном доме он открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых». Первым учеником Валентина Гаюи был подобранный на церковной паперти мальчик Франсуа де Лезюер. Потом в школу поступили еще 11 его беспризорных сверстников.



По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основой Международного дня слепых. Он призван привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.

Приметы дня

13 ноября почитается память апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. В старину в этот день отмечали Юровую, праздник рыбаков. В народе говорили: «Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу сазаном звать».



Наши предки особое внимание в этот день уделяли сну. Считалось, если в этот день не выспаться, то жизнь будет недолгой. А приснившееся сбывается на 10-е сутки.

Также в этот день...

В 1805 году мясник из Вены Иоганн Георг Ланер приготовил колбаску, ставшую прообразом современной сосиски. Так как своему ремеслу он обучался во Франкфурте, новое изделие получило название «франкфуртер».



1850 – родился Роберт Льюис Стивенсон, британский писатель шотландского происхождения. Снискал мировую славу благодаря роману «Остров сокровищ», который является классическим образцом приключенческой литературы. Также в его библиографии остросюжетные романы «Похищенный», «Корабельная катастрофа», «Повелитель Баллантре», «Катриона», исторические романы «Черная стрела», «Принц Отто» и др.



1862 – Льюис Кэрролл записал в своем дневнике: «Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству». И действительно, обещание, которое писатель дал Алисе Лидделл, сдержал.



1889 – родился Остап Вишня (Павел Михайлович Губенко), украинский писатель, автор более 150 книг юморесок, фельетонов, сатирических миниатюр.



1943 – родился Мустафа Джемилев, украинский политик, лидер крымскотатарского народа (многолетний глава меджлиса).



1955 – родилась Вупи Голдберг, американская актриса, комедиантка, писательница, продюсер и телеведущая. Одна из немногих знаменитостей, удостоенная четырёх главных американских престижных наград: «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони».



1969 – родился Джерард Батлер, шотландский киноактер («Законопослушный гражданин», «Призрак оперы», «300 спартанцев», «Голая правда», «Рок-н-рольщик», «Геошторм»).



1971 – состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата; первый искусственный спутник Марса («Маринер-9», США).



1980 – американский космический аппарат «Вояджер-1» передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.



1987 – чтобы способствовать «безопасному сексу» или предотвратить СПИД, в Великобритании показана первая реклама презервативов (без названия марки). Ролик показало Би-би-си.



1997 – состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины (этот день считают датой создания ЦИК Украины).



2007 – Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений Евросоюза с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии.



2015 – серия террористических актов произошла 13 и 14 ноября в X и XI округах Парижа и городе Сен-Дени. Почти одновременно произошли несколько инцидентов: взрывы возле стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии, на котором присутствовал президент Франсуа Олланд, расстрел посетителей ресторана, а также инцидент с заложниками в театре Батаклан. Всего погибло не менее 129 человек. По свидетельству газеты «Le Parisien» в целом произошло не менее 6 террористических атак в разных районах Парижа.

Именины отмечают

Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Станислав, Степан, Трофим, Федор, Яков.