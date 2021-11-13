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13.11.2021  09:16   Евгений Клочко

Где в Харькове 13 ноября отключат холодную воду (адреса)

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Отключение холодной воды в Харькове 13 ноября 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 37 (стояк) до 16:00 12 ноября, до 20:00 13 ноября.

Слободской район:

  • б-р Жасминовый (ул. Слинько), 18 (подъезд №1, стояк)
  • ул. Танкопия, 8 (подъезд №7, стояк), 
  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (подъезд №1, стояк), 
  • пр. Героев Сталинграда, 39 (подъезд №2, стояк), 
  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (подъезд №1, спаренный стояк) ) до 20:00 13 ноября.

Новобаварский район:

  • пер. Карповский, 4-а (подъезд №1, стояк), 
  • шоссе Григоровское (Комсомольское), 10 (подъезд №1, спаренный стояк) до ) до 20:00 13 ноября

Киевский район:

  • ул. Пушкинская, 65, 
  • ул. Веснина, 5, 
  • ул. Алчевских (Артема), 58, 
  • пр. Жуковского, 7 (подъезд №1, стояк), 
  • ул. Гуданова, 4/10 до 20:00 13 ноября.

Немышлянский район:

  • проезд Стадионный, 8 (п. №5, стояк) до 20:00 13 ноября.

Холодногорский район:

  • ул. Сергея Борзенко, 8 (подъезд №3, стояк) до 20:00 13 ноября.

Напомним, 12 ноября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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