Где в Харькове 13 ноября отключат холодную воду (адреса)

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Напомним, 12 ноября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
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Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм – отдыхать и расслабляться. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
В выходные, 13 и`14 ноября, в городе и по области ожидается сухая и относительно теплая погода.
13 ноября признан Всемирным днем Доброты.
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