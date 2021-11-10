В Харькове жители домов трех районов останутся без холодной воды (адреса)

Планированию – да, авралам – нет. День склоняет к осторожности и необходимости тщательно взвешивать все «за» и «против».

Погода оправывает пословицу: солнце светит, но не греет. Среда будет ясной, но лучше одеваться потеплее. К вечеру может срываться первый снег.