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01.12.2022  18:38   Дмитро Колонєй

Харків'яни засмітчують санвузли, що призводить до відключення води

Про це інформує Комплекс «Харківводовідведення».

Відключення води: Засмітчують санвузли харків'яни, що призводить до обмежень
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Комплекс «Харківводовідведення», бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем  продовжують підключати воду споживачам Салтівського житлового масиву. 
 
Зокрема, ведуться відновлювальні роботи у будинках на вул. Дружби Народів у Київському районі. 
 
Планується забезпечити безперебійне водопостачання всіх будинків, які підключені до опалення. 
 
За словами майстра дільниці Вікторії Сущенко, ремонтники в Салтівському житловому масиві часто стикаються з засміченням на внутрішньобудинкових системах відведення стоків.  
 
«Звертаюся з проханням до харків'ян ретельніше стежити за тим, що ви викидаєте в санвузли, адже забиті каналізаційні системи створюють незручності кожному. Під час прочищення ми будемо змушені перекривати воду, щоб не сталося підтоплення нижніх поверхів та підвальних приміщень. Тому зважайте на ці нюанси і дбайливіше ставтеся до мереж водовідведення», - наголосила майстер дільниці.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  отключение воды, засорение, харьков
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