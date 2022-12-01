01.12.2022 18:38 Дмитро Колонєй

Харків'яни засмітчують санвузли, що призводить до відключення води

Про це інформує Комплекс «Харківводовідведення».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на Комплекс «Харківводовідведення», бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем продовжують підключати воду споживачам Салтівського житлового масиву.

Зокрема, ведуться відновлювальні роботи у будинках на вул. Дружби Народів у Київському районі.

Планується забезпечити безперебійне водопостачання всіх будинків, які підключені до опалення.

За словами майстра дільниці Вікторії Сущенко, ремонтники в Салтівському житловому масиві часто стикаються з засміченням на внутрішньобудинкових системах відведення стоків.

«Звертаюся з проханням до харків'ян ретельніше стежити за тим, що ви викидаєте в санвузли, адже забиті каналізаційні системи створюють незручності кожному. Під час прочищення ми будемо змушені перекривати воду, щоб не сталося підтоплення нижніх поверхів та підвальних приміщень. Тому зважайте на ці нюанси і дбайливіше ставтеся до мереж водовідведення», - наголосила майстер дільниці.