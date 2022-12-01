01.12.2022 18:57 Дмитро Колонєй
Окупанти завдали ракетного удару по позиціях ЗСУ на Харківщині
Оперативна інформація станом на вечір 1 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Окупанти завдали ракетного удару по позиціях ЗСУ на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, за добу окупанти завдали ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області.
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На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів ворожої артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Зелене, Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Дворічна та Западне Харківської області.
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На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області.
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
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