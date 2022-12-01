    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти завдали ракетного удару по позиціях ЗСУ на Харківщині
01.12.2022  18:57   Дмитро Колонєй

Окупанти завдали ракетного удару по позиціях ЗСУ на Харківщині

Оперативна інформація станом на вечір 1 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Окупанти завдали ракетного удару по позиціях ЗСУ на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ,  за добу окупанти завдали ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області.
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів ворожої артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Зелене, Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Дворічна та Западне Харківської області.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області.
 
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.12 Армія Загарбники привласнюють зарплати українського персоналу 01.12 Армія Британський правник буде судитися з «групою Вагнера» 01.12 Надзвичайні події Окупанти обстріляли Куп'янський район
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 