    
Главная Новости Харькова ЖКХ Холодная вода в Харькове временно будет подаваться по графику: список районов
17.03.2022  19:52   Евгений Клочко

Холодная вода в Харькове временно будет подаваться по графику: список районов

В части жилых домов города Харькова водоснабжение временно будет осуществляться по определенному графику.


city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», это связано с повреждением одного из магистральных трубопроводов.
 
Вода будет подаваться по следующему графику:
 
  • с 6:00 до 8:00 в районы ХТЗ, Новых Домов и Салтовского жилмассива;
  • с 19:00 до 21:00 в жилые районы: ХТЗ, Новые Дома, Салтовский жилмассив, которые ограничены улицами Академика Павлова, Гвардейцев Широнинцев, Салтовским шоссе и Натальи Ужвий;
  • с 20:00 до 21:00 в микрорайоны №601 и №602;
  • водоснабжение Рогани и жилмассива «Горизонт» будет осуществляться с пониженным давлением.
 
«Водоснабжение части домов харьковчан на данный момент осуществляется с пониженным давлением. Предприятие обращается с убедительной просьбой к жильцам нижних этажей предоставлять воду вашим соседям с верхних этажей», - отметили в «Харьковводоканале».
 
Телефон для справок: 15-33.
 
Ранее сообщалось, что бригады «Харьковводоканала» ежедневно выполняют профилактическую чистку сетей.
 
Тэги:  холодная вода, отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 ЖКХ Набирайте тазики: в Харькове отключат воду 28 октября (адреса) 26.10 ЖКХ Набирайте баклажки: В Харькове 27 октября отключат холодную воду. Список адресов 25.10 ЖКХ Запасайтесь водой: В Харькове 26 октября отключат холодную воду. Список адресов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 