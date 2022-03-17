На Харьковщине оккупанты похитили главу Великобурлукской общины Виктора Терещенко (видео)

17.03.2022 18:02 Евгений Клочко

Россияне проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Сегодня они продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен мэра Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Виктора Николаевича угнали прямо с рабочего места.

Это позорное преступление!

Будем делать все, чтобы защитить мирное население общин Харьковщины, в том числе и Великобурлукской.", - подчеркнул Олег Синегубов.