17.03.2022 17:11 Яна Чернобай

Выехать из Харькова или остаться. Советы психотерапевта

Уехать из Харькова, который бомбят уже 20 дней или остаться здесь, дома. Мнение психолога поможет сделать правильный выбор.



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Этот вопрос задает себе, наверное, каждый харьковчанин, отметила психотерапевт Татьяна Балан в интервью корреспонденту " РЕДПОСТ " Яне Чернобай.

Психотерапевт Татьяна Балан рассказывает, как принять непростое решение: выехать или остаться.

"Я психотерапевт из Харькова. И хочу сказать, есть один адекватный ответ, который знаете только вы. И никто не решится вам сказать, как правильно вам поступить. Потому что мы как люди, спасаем себя по-разному.

Но есть одно НО. Когда принимаете решение, попробуйте задать себе вопрос: почему вы уезжаете? Вы уезжаете ОТ, или едите К?

Если летят грады, вы хватаете ребенка, чемодан, кошку и убегаете. Потому что вы в небезопасности. А если вы уезжаете к чему-то , в долгосрочной перспективе и мучаетесь чувством вины, значит, теоретически, к счастью, вы уже в безопасности.

Ответьте себе на вопрос, куда вы едите с кем там будете связываться, какие ресурсы вас там ждут", - отмечает Татьяна Балан психотерапевт.

Многие люди, которые уехали на Западную Украину, за границу, говорят, что им там некомфортно, тяжело, а чувство мира приходит не сразу. Психотерапевт акцентирует, что если вы в физичнской небезопасности, бросайте всё и уезжайте. А если вы хотите уехать надолго, находясь сейчас в относительной безопасности, сделайте паузу в мыслях и обдумайте своё решение