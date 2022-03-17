17.03.2022 16:51

Витамины для волос: эффективные комплексы

Ежедневно здоровый организм теряет около сотни волос. Обычно это происходит во время расчесывания. Если вы обнаружили активное выпадение на протяжении многих дней, значит, пора задуматься о причинах и решать проблему.

Почему волосы слабеют и начинают выпадать

Для начала пересмотрите средства по уходу. Решили попробовать новый шампунь? Возможно, он оказался неподходящим и нужно поискать другой продукт.

Также причина может быть во влияние гормона тестостерона. Иногда у женщин встречается андрогенная алопеция — облысение по мужскому типу. Волосы в этом случае усиленно редеют в височных зонах, затем на макушке. Редко когда масштабы облысения достигают тех же размеров, что у мужчин, поскольку женские гормоны вступают в борьбу, но заметными все равно становятся и могут приносить дискомфорт.

Никакие средства и витамины не способны убрать повышенную чувствительность фолликулов к гормонам. Для прояснения картины нужно посетить врача-трихолога, который отправит на все нужные анализы и назначит блокирующие препараты при необходимости.

Более распространенная причина выпадения и ухудшения состояния волос кроется в нехватке полезных веществ и проблемах со здоровьем.

Белковый дефицит. Волосы почти полностью состоят из строительного белка кератина. Когда белков в организме недостаточно, они уходят на поддержание важных жизненных процессов: работу ферментов, построение костных и мышечных тканей. Волосы остаются не у дел, становятся ломкими и тусклыми.

Гиповитаминоз. Эффективные витамины для волос — это комплексы, которые могут содержать десятки веществ. Даже нехватка одного из важных витаминов сказывается на состоянии волос. Люди с заболеваниями ЖКТ часто недополучают витамины и микроэлементы, которые плохо всасываются в кишечнике и желудке. Строгие диеты без дополнительной поддержки в виде витаминных комплексов тоже нередко приводят к гиповитаминозу.

Заболевания кожи головы или эндокринной системы. Из-за себорейного дерматита, грибка, экземы, псориаза, иных воспалительных процессов и нарушений функций щитовидной железы возможна активная потеря волос.

Хронический стресс. Он влияет на гормональный фон и повышает потребность в витаминах даже при оптимальном рационе.

В большинстве ситуаций все решается походом к врачу и последующим приемом витаминов и микроэлементов.

Как действуют различные витамины для волос

Витаминно-минеральные комплексы направлены на питание и укрепление волос, усиление роста, улучшение общего состояния и возвращение здорового блеска. Как правило, они содержат большую часть из нижеприведенного списка.

Витамин A стимулирует восстановление и оздоравливает кожу головы, улучшает состояние волосяных луковиц.

Витамины группы B способствуют регенерации тканей, нормализации работы нервной системы, борются с преждевременной сединой и выпадением.

Витамин C поддерживает здоровое состояние кожи, положительно влияет на сосуды и усвоение железа.

Биотин участвует в регуляции клеточного метаболизма.

Инозитол помогает сохранить волосы, снижает ломкость и сухость, укрепляет волосяные луковицы и в целом улучшает иммунитет.

Медь нормализует кислородное питание тканей, способствует укреплению сосудистых стенок. Недостаток может спровоцировать появление седины.

Марганец участвует в углеводном и липидном обмене, помогает поддерживать яркий природный цвет волос.

Селен проявляет антиоксидантную активность и противостоит стрессу.

Хром ускоряет рост волос, регулирует липидный обмен и уровень сахара.

Цинк улучшает регенерацию и участвует в усвоении витамина A.

Многие из этих витаминов и микроэлементов содержатся в различных травяных экстрактах и маслах, которые часто можно увидеть в составе препаратов для перорального приема и наружных ухаживающих средств.

Какие витаминные комплексы эффективны

Все зависит от изначальной проблемы, поэтому перед выбором средств, особенно добавок в таблетках или капсулах, лучше проконсультироваться с врачом и сдать анализы. Трихолог не только поможет определить четкую причину, но и порекомендует правильный курс приема. В целом волосы стоит подпитывать и снаружи, и изнутри, чтобы они могли противостоять влиянию агрессивных атмосферных факторов.

Рекомендуем рассмотреть витамины для волос среди следующих брендов:

Пищевые добавки Nature’s Plus, MegaFood, Country Life, Now Foods.

Бюджетные комплексы HandMade и About.

Витаминные эликсиры Ollin Professional и CHI.

Когда вы выясните, каких именно витаминов не хватает организму, и восполните их недостаток, волосы вновь станут эластичными, сильными и густыми.