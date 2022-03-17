Витамины для волос: эффективные комплексы

Ежедневно здоровый организм теряет около сотни волос. Обычно это происходит во время расчесывания. Если вы обнаружили активное выпадение на протяжении многих дней, значит, пора задуматься о причинах и решать проблему.
Для начала пересмотрите средства по уходу. Решили попробовать новый шампунь? Возможно, он оказался неподходящим и нужно поискать другой продукт.
Также причина может быть во влияние гормона тестостерона. Иногда у женщин встречается андрогенная алопеция — облысение по мужскому типу. Волосы в этом случае усиленно редеют в височных зонах, затем на макушке. Редко когда масштабы облысения достигают тех же размеров, что у мужчин, поскольку женские гормоны вступают в борьбу, но заметными все равно становятся и могут приносить дискомфорт.
Никакие средства и витамины не способны убрать повышенную чувствительность фолликулов к гормонам. Для прояснения картины нужно посетить врача-трихолога, который отправит на все нужные анализы и назначит блокирующие препараты при необходимости.
Более распространенная причина выпадения и ухудшения состояния волос кроется в нехватке полезных веществ и проблемах со здоровьем.
В большинстве ситуаций все решается походом к врачу и последующим приемом витаминов и микроэлементов.
Витаминно-минеральные комплексы направлены на питание и укрепление волос, усиление роста, улучшение общего состояния и возвращение здорового блеска. Как правило, они содержат большую часть из нижеприведенного списка.
Многие из этих витаминов и микроэлементов содержатся в различных травяных экстрактах и маслах, которые часто можно увидеть в составе препаратов для перорального приема и наружных ухаживающих средств.
Все зависит от изначальной проблемы, поэтому перед выбором средств, особенно добавок в таблетках или капсулах, лучше проконсультироваться с врачом и сдать анализы. Трихолог не только поможет определить четкую причину, но и порекомендует правильный курс приема. В целом волосы стоит подпитывать и снаружи, и изнутри, чтобы они могли противостоять влиянию агрессивных атмосферных факторов.
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Когда вы выясните, каких именно витаминов не хватает организму, и восполните их недостаток, волосы вновь станут эластичными, сильными и густыми.
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