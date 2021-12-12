12.12.2021 15:59 Анжелика Демидова

Комплекс витаминов: стоит ли принимать и какие последствия

В аптеках вырос спрос на витамины. Такой ажиотаж, как правило, наблюдается в сезон ОРВИ и гриппа, способствует этому и реклама о том, что витамины якобы помогают излечить недуги и сделают человека здоровым. Но все ли так просто, выяснял у медиков корреспондент портала РЕДПОСТ.



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В Минздраве развенчивают миф, о том, что мультивитамины можно использовать как лекарства.

"Многие люди самостоятельно прописывают себе витаминные комплексы как для профилактики, так и лечения, хотя до конца не понимают их действие. Назвать витамины лекарством против болезней однозначно нельзя. Ведь лекарства доказали свою эффективность,а поливитаминные комплексы – это лишь диетические добавки, которые позволяют восполнить в организме дефицит тех или иных минералов, но вот вылечить заболевание они не способны", - отмечают специалисты Минздрава.

Американские учёные провели исследование, чтобы узнать действительно ли люди, которые используют мультивитаминные комплексы, чувствуют себя лучше, как они утверждают, или это просто самовнушение.

В эксперименте приняли участие 20 тысяч человек, из них более 5 тысяч употребляли мультивитамины. И как оказалось, никаких глобальных различий в их здоровье по сравнению с остальными участниками исследования обнаружено не было.

При этом учёные не призывают отказаться от витаминных добавок вовсе, просто предупреждают, что для многих нет необходимости принимать их регулярно. Ведь потребление их в больших дозах может оказать и негативное воздействие, привести к гипервитаминозу и вызвать интоксикацию.

Внимание следует обратить если появились: аллергия, слабость, головные боли, потеря аппетита, бессонница и возбуждение. Прежде всего медики рекомендуют правильно и сбалансированно питаться. А принимать витамины лишь после консультации с врачём, который подберёт правильный вид витаминов и дозировку, учитывая наличие у человека заболеваний, ведь, уверяют, есть и такие, при которых витамины некоторых групп принимать нельзя.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты питания, по мению медиков, могут вызвать тромбоз