12.12.2021 15:16 Дмитрий Колоней

Драка на Журавлевке: в Харькове неадекватная компания напала на полицейских (видео)

О конфликте на вечеринке в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 11 декабря 2021 года около 22:30 к правоохранителям поступила информация о драке на улице Героев труда. К месту происшествия выехал экипаж патрульных.

По приезде полицейских, дебоширы напали на них. При этом пять стражей порядка были травмированы и попали в больницу.

Следователем Харьковского РУП №1 открыто уголовное дело по ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали семерых буянивших граждан возрастом от 19 до 50 лет, в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступления. Дебоширам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Потасовка на Салтовке начался вскоре после конфликта двух представительниц прекрасного пола. Он разделил гулявших на той вечеринке на два лагеря. Вскоре ссора переросла в драку. На нее и приехали правоохранители. Уде появилось и видео конфликта

Напомним, раее мы писали о драка у ТРЦ Никольский и розыске напавшей на мужчину в центре Харькова неадекватной девушки с перцовкой.