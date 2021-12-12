    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В харьковском парке «Юность» орудуют вандалы (фото)
12.12.2021  14:23   Илья Романов

В харьковском парке «Юность» орудуют вандалы (фото)

О том, что в парке «Юность» ломают и разворовывают современное оборудование, корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в администрации Холодногорского района.


РЕДПОСТ
Ежедневно харьковские коммунальщики находят повреждённые элементы на локации отдыха. За последние дни вандализму подверглась площадка для выгула собак. Чтобы её соорудить в парке были многочисленные обращения местных жителей.
 
«Коммунальными предприятиями города были выполнены работы по ремонту поврежденных и обновления похищенных элементов. Так, на днях были обновлены элементы на площадке для выгула собак, отремонтированы поврежденные части элементов и ограждения на детской площадке», - сообщили в администрации Холодногорского района.
 
 
В администрации района видят только единственное решение борьбы с вандалами – усиление патрулирование парка, особенно в вечернее и ночное время. А так же в администрации обращаются к местным жителям с просьбой бережно относиться к имуществу и неравнодушно относиться к действиям вандалов.
 
« В случае, если вы стали свидетелем хулиганских действий, вызывайте патрульную полицию! Давайте вместе делать лучше наш район и наш город!», - уточнили в администрации Холодногорского района.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что парк «Юность» был открыт после реконструкции для харьковчан 28 августа 2021 года. После проведённой работы локация отдыха изменилась полностью. Появилось множество зон для отдыха, как для активного, так и для релакса.
 

Фотогалерея

Криминал Харьков: В парке парке «Юность» орудуют вандалы Криминал Харьков: В парке парке «Юность» орудуют вандалы Криминал Харьков: В парке парке «Юность» орудуют вандалы
Тэги:  вандалы, парк юность, харьков, хулиганство, воровство, кража
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.04 ЖКХ В Харькове восстанавливают подземные переходы после нашествия вандалов (ФОТО)   31.08 Криминал и происшествия У парку Перемоги вандали пошкодили фонтани і газони (ВИДЕО) 07.05 Криминал и происшествия Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения постамента в Харькове
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 