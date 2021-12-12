12.12.2021 14:23 Илья Романов

В харьковском парке «Юность» орудуют вандалы (фото)

О том, что в парке «Юность» ломают и разворовывают современное оборудование, корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в администрации Холодногорского района.



РЕДПОСТ

Ежедневно харьковские коммунальщики находят повреждённые элементы на локации отдыха. За последние дни вандализму подверглась площадка для выгула собак. Чтобы её соорудить в парке были многочисленные обращения местных жителей.

«Коммунальными предприятиями города были выполнены работы по ремонту поврежденных и обновления похищенных элементов. Так, на днях были обновлены элементы на площадке для выгула собак, отремонтированы поврежденные части элементов и ограждения на детской площадке», - сообщили в администрации Холодногорского района.

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В администрации района видят только единственное решение борьбы с вандалами – усиление патрулирование парка, особенно в вечернее и ночное время. А так же в администрации обращаются к местным жителям с просьбой бережно относиться к имуществу и неравнодушно относиться к действиям вандалов.

« В случае, если вы стали свидетелем хулиганских действий, вызывайте патрульную полицию! Давайте вместе делать лучше наш район и наш город!», - уточнили в администрации Холодногорского района.

Напомним, ранее мы писали о том, что парк «Юность» был открыт после реконструкции для харьковчан 28 августа 2021 года. После проведённой работы локация отдыха изменилась полностью. Появилось множество зон для отдыха, как для активного, так и для релакса.

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