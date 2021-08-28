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28.08.2021  20:43   

В Харькове открылся обновленный парк "Юность": как он теперь выглядит (видео)

Завершились работы по реконструкции парка на Холодной горе в Харькове.


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ,  в Холодногорском районе после реконструкции открыли парк Юность. После проведённой работы локация отдыха изменилась полностью. Появилось множество зон для отдыха, как для активного так и для релакса.
 
Для детворы установили большие современные игровые комплексы с горками и качелями. Появился в Юности скалодром и зона для любителей экстрима - роллеров и велосипедистов. По всей территории парка новые дорожки, освещение и лавочки для отдыха.
 
На праздник пришли около 7 000 харьковчан. В открытии принял участие руководитель города Игорь Терехов.  "Сегодня здесь праздник, потому что мы открываем первую очередь парка Юность. Не за горами вторая. Но уже сейчас можно сказать, что все здесь сделано круто, да?, - обратился к собравшимся Игорь Терехов, поддержанный тысячами голосов, - "Потому, что Харьков - это самый крутой город, потому, что быть харьковчанином это - круто! Харков - лучший город! Всех поздравляю с этим событием, желаю всем проводить комфортно, классно, круто время в парке Юность. С праздником всех!"   
 
На время открытия в парке работают всевозможные игровые локации, а так же "живые" статуи и выставка ретро автрмобилей. На сцене выступила группа "Синяя птица" со своими хитами. По финалу всех ожидает зажигательная дискотека и фейерверк.
 

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Тэги:  парк юность, реконструкция, харьков, открытие
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