29.08.2021 07:00

День шахтера: события 29 августа

Ежегодно в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности Украины.

День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи министров угольной промышленности в связи с тем, что в ночь с 30 на 31 августа 1935 шахтер Алексей Стаханов установил рекорд, послужил началом стахановского движения.



В Украине День шахтера установлен Указом президента в 1993 году «...в поддержку инициативы работников угольной промышленности...».



Для угольно-добывающих городов и районов День шахтера является главным праздником и широко отмечался народными гуляниями и концертами под открытым небом.



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29 августа украинцы отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, установленный президентом Владимиром Зеленским в 2020 году.



Эта дата была выбрана, поскольку 29 августа 2014 года – день, когда на Востоке Украины погибло наибольшее количество украинских военных.



Символом памяти погибших украинских бойцов на Донбассе стали подсолнухи. В это время они как раз поспели, но собирать их было сложно, ведь в августе 2014 года в этих подсолнухах, в частности, продолжались бои и оставались погибшие украинские защитники.



В этом году волонтеры, поисковики и бойцы соберут 400 подсолнухов и повезут под стены Михайловского Златоверхого собора, где находится стена памяти.



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29 августа под эгидой ООН отмечается Международный день действий против ядерных испытаний, призывающий мировую общественность к освобождению Земли от ядерного оружия.



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Православные сегодня празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году, называемое в народе Ореховым Спасом.



Согласно преданию, нерукотворный образ возник на полотнище, когда спаситель утер им свое лицо. Долгое время полотно хранилось в сирийском городе Эдесе. Когда он был захвачен арабами, византийский император Константин Багрянородный велел выкупить образ, и в 944 году святыня была перевезена в Константинополь.



На Руси нерукотворный образ всегда почитался особо; часто его вышивали на полковых знаменах, с которыми воины шли в бой.



В народе третий Спас называют еще ореховым, хлебным, холщовым Спасом. Ореховым, потому что к этому дню обычно созревают орехи. Хлебным, потому что накануне отмечалось Успение Пресвятой Богородицы, с которым связывалось окончание жатвы хлебов. В этот день пекли пироги из муки нового урожая: «Третий Спас – хлеба припас», «Коль хорош третий Спас, будет зимой квас».



Говорили: «Первый Спас – на воде стоят, второй Спас – яблоки едят, третий Спас – на зеленых горах холсты подают», поэтому третий Спас еще называли Спас на холстах, Спас на полотне.



Хлебный (Ореховый) Спас не принято отмечать каким-то особым образом, так как в это время уборка урожая была в разгаре, и нашим предкам было не до развлечений. Они утром посещали церковь, святили орехи, хлеб, зерна и отправлялись готовить ниву к озимым посевам. Тем не менее, кое-какие праздничные обычаи все же соблюдались – пекли хлеб для малоимущих, угощали орехами родных и прохожих, на ужин подавались пироги с орехами и другими дарами уходящего лета.



Конечно же, существовало множество примет и обрядов, связанных с Третьим Спасом. Так, если находили два сросшихся ореха, то левой рукой их укладывали в кошелек – такой орех давал человеку денежную удачу на целый год.



Молодые девушки гадали по орехам и узнавали свою судьбу на год вперед. Первый сорванный орех надо было обязательно съесть и по его вкусу определить что ждет в будущем году. Если орех оказывался спелый и сладкий – к большой любви; горький орех – любимый будет изменять; если орех недоспел – жди важное известие; а если гнилой оказался – быть беде.



Также в этот день...



В 1698 году Петр I подписывает указ, предписывающий брить бороды и носить одежду европейского образца.



1831 – Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.



1862 – родился Морис Метерлинк, бельгийский писатель, лауреат Нобелевской премии 1911 года «за многогранную литературную деятельность, в особенности за драматические произведения, отмеченные богатством воображения и поэтической фантазией» («Синяя птица», «Сестра Беатриса»).



1885 – немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на мотоцикл, который был впервые продемонстрирован в ноябре. Мотоцикл был запатентован как «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем». Теперь мотоциклы стали повозками для транспортировки цистерны пива, помещенной в недра байкера.



1915 – родилась Ингрид Бергман, шведская актриса, обладательница трех «Оскаров» («Анастасия», «Убийство в Восточном экспрессе», «Газовый свет»).



1920 – родился Чарли Паркер, американский джазовый музыкант (альт-саксофон), основатель стиля «би-боп».



1939 – родился Джоэл Шумахер, американский режиссер («Время убивать», «Умереть молодым», «Телефонная будка», «Призрак оперы»).



1958 – родился Майкл Джексон, король поп-музыки.



1966 – в Сан-Франциско группа «Битлз» дала свой последний концерт



1971 – родилась Карла Гуджино, американская актриса («Майкл», «Город грехов», «Хранители»).



1994 – Oasis выпустили дебютный альбом «Definitely Maybe», диск впоследствии возглавил чарт Великобритании.



1999 – в Донецке открыт прижизненный памятник шестикратному чемпиону мира по прыжкам с шестом Сергею Бубке.



2001 – обнаружен человеческий ген долголетия.



2014 – расстрел украинской колонны при выходе из-под Иловайска (Иловайский котел).



Именины отмечают: Александр, Анна, Герасим, Демид, Степан, Яков.