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28.08.2021  19:13   

Плагиат: Теперь диплома об образовании можно лишиться

В случае подтверждения плагиата документ о получении высшего образования или присуждении степени может быть аннулирован.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Кабинет Министров Украины, у харьковчан и других жителей Украины, не самым честным образом защитившим свои научные работы, могут воникнуть проблемы.

Кабмин разрешил аннулировать дипломы бакалавров или магистров за плагиат. 

Это могут сделать на основании нового Постановления исполнительной власти, если окажется, что в квалификационной работе есть плагиат, фальсификация, обман, фабрикация или диплом был написан или получен с помощью взятки. 

Подозреваемый может сам отказаться от степени высшего образования, а потом восстановиться и написать новый нормальный диплом.    

Ранее мы писали о том, что Верховная рада зарегистрировала законопроект, согласно которому предлагается наказывать недобросовестных студентов за плагиат дипломов и научных работ.

Источник:   Сайт Кабинета Министров Украины
 Тэги:  плагиат, диплом, харьков, украина, кабмин
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