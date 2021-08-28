Плагиат: Теперь диплома об образовании можно лишиться

В случае подтверждения плагиата документ о получении высшего образования или присуждении степени может быть аннулирован.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Кабинет Министров Украины, у харьковчан и других жителей Украины, не самым честным образом защитившим свои научные работы, могут воникнуть проблемы.
Кабмин разрешил аннулировать дипломы бакалавров или магистров за плагиат.
Подозреваемый может сам отказаться от степени высшего образования, а потом восстановиться и написать новый нормальный диплом.
Ранее мы писали о том, что Верховная рада зарегистрировала законопроект, согласно которому предлагается наказывать недобросовестных студентов за плагиат дипломов и научных работ.
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День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Последние выходные лета 2021 года будут жаркими и по большей части солнечными.
Ежегодно в последнюю субботу августа отмечается День авиации Украины.
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