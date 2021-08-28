28.08.2021 18:48

Проверено на себе: Как отдыхается в ресторане "Стыдно быть несчастливым" в Харькове (видео)

Заведение в самом центре Харькова, недалеко от метро площадь Конституции, по адресу Квитки Основяненко 15. Ресторан работает с 10 до 23.



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Сориентироваться в меню сходу достаточно сложно, меню напитков и кухни отдельно. Либо вы можете перейти по кьюар-коду, который находится на каждом столе.

Напитки, в основном, от 30 до 65 грн. Стандартный американо 38 грн, что достаточно дорого для Харькова. Есть напитки и согревающие и охлаждающие. Только аккуратно, ведь содержание напитка не указано, а соответственно, он может оказаться алкогольным. Как, например, гранатовый и карамельный напиток гостя, по факту, представляют из себя глинтвейн на красном и белом вине соответственно.

Меню кухни достаточно разнообразное. Обычно в этом заведении крайне хвалят мясо, поэтому за ним мы сегодня и пришли. Заказали Рибай с овощами (если не цитировать высокопарно сформулированную позицию в меню) прожарки well. Мясо было вкусным, сочным, только сырым возле кости. В принципе нареканий на вкус нет, есть нарекания на внимательность поваров, если подаете что-то на кости, это всегда риск, стоит надавить на мясо и увидите кровь. И хотя телятина считается достаточно безопасным продуктом, не каждый клиент, заказавший well, захочет это видеть.

Наш чек на одного вышел 254 грн. Наесться этим можно.

У заведения есть летняя терраса, в очень уютном дворике. Расположиться можно как на ней, так и внутри. Есть одна уборная, хотя очередей к ней не обнаружено. Впринципе днем тут не много людей, а вот вечером обычно посадка почти полная или полная. Столик можно заранее забронировать, позвонив по номеру.

Рассчитаться клиент может наличными или картой. Для этого нужно поймать официанта, особенно на летней террасе, либо же попробовать использовать код на столе. Нам последнее не особо помогло, так что все равно пришлось играть в "поймай меня, если сможешь". Может для этого тут в каждом вазоне сачки для "охоты" на бабочек.

Зато кроме них есть пледы, в которые можно завернуться, если вам вдруг холодно, и зонтики над столами, если вдруг пойдёт дождь.

На летней террасе можно курить, как электронные сигареты, так и обычные. Так что если вы не фанат запаха чужого сигаретного дыма, садитесь или подальше от тех, у кого на столе пепельница, или внутри заведения.

Кстати на летней террасе дико шумит вытяжка, что немного портит впечатление тихого, закрытого от городского шума, двора. (Можете послушать шум на видео).

В целом впечатления 50/50. Еда правда вкусная, но заведению не хватает внимательности к деталям, как на кухне, так и в обслуживании. Система кодов на столе задумана хорошо, но пока далеко не идеально и, вероятно даже не хорошо, реализована.

Если вы приходите за красивой фотографией – это ваше место. Если вам нужно поесть в тихом месте, чтобы отдохнуть, то вероятно, стоит поискать ещё.

Это был #редпост_ревизор , оставайтесь с нами и узнавайте о других заведениях нашего города.

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