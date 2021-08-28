28.08.2021 17:43

Стала известна личность юноши, убившего свою тещу в Харькове

В Харькове Артур Газиев признался в убийстве матери своей жены.



Соцсети Артура Газиева

Как сообщает РЕДПОСТ , со ссылкой на интернет-издание Сегодня, в Харькове прошел суд, который определил парню меру пресечения. 18-летнего молодого человека, зятя погибшей, следователи подозревают в убийстве родной тещи. Он пытался скрыть преступление: чтобы избавиться от тела, вызвал грузовое такси.

По информации спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, водитель такси начал сомневаться, что данный груз - именно акустическая система, как сказал клиент и попросил показать содержимое мешка.

Затем юноша инсценировал разбойное нападение на кафе, сам вызвал полицию. Впоследствии он во всем признался. Уверяет, что был трезв и не понимает, как перешел границу.

"Она начала меня доставать: ты молокосос, что ты там ... Ну, куча унижений. Я молчу, молчу, молчу. Она из- за того, что я игнорирую, ей это даже дома не нравилось, она меня поворачивает, хватает, я ее отталкиваю, она снова. Тогда я бокалом нанес удар в лицо ", - рассказывает подозреваемый Артур Газиев.

Он нанес потерпевшей не мене пяти последовательных ударов пивным бокалом в область туловища. Через несколько минут женщина перестала подавать признаки жизни. Отец подозреваемого не может поверить с случившееся.

Артур объясняет: женился на любимой девушке в начале июля. Но отношения с ее мамой не сложились. Говорит, бывало, выпивала, постоянно задиралась к нему. Требовала, чтоб погасили ее старые долги. А еще, якобы, соблазняла его, чтоб вызвать ревность у своего мужа.

"Ее собственный брат и муж обвиняли ее в том, что она отбила меня у моей жены. И, якобы, она была моей любовницей ... Она выжирала мой мозг изнутри ", - утверждает подозреваемый.

Артур просил отправить его под домашний арест, заявляя, что угрозы ни для кого не несет, просто теща достала. Однако суд решил обратное. На время расследования дела подозреваемый буде находиться в СИЗО. Ему светит до 12 лет тюремного заключения.

Справка. Артур Газиев, общественный активист, сооснователь общественной организации "Молодежный выбор" и руководитель ООО "Країна свят". Агитировал на мэрских выборах в Харькове за Александра Фельдмана. В свое время, судя по фотографиям в его соцсетях, был поклонником Политической партии Шария. Известность свою получил тем, что в 2020 году обратился в правоохранительные органы с заявление о пропаже Геннадия Кернеса, когда тот находился на лечении в немецкой клинике "Шарите".

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 25 августа 2021 года мужчина сообщил в полицию, что в одном из кафе обнаружил окровавленный труп своей тещи с мешком на голове. Из заведения исчезло большое количество алкоголя и украдена вся выручка. Правоохранители провели расследование, которое установило, что причастен к преступлению сам заявитель.