28.08.2021 17:12

В Харькове прошли учения пожарных в модульном городке переселенцев

Харьковские спасатели смоделировали ситуацию с пожаром на кухне в одном из модулей городка.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , по сценарию моделируемой ситуации местные вызвали пожарных. Приехали две машины огнеборцев, оперативно отработывая ситуацию от начала и до конца, в том числе и с подключением пожарных гидрантов. Также по легенде есть пострадавшая, которую спасли.

За происходящим наблюдали местные. Также для жителей городка, в том числе и для детей, провели подробный инструктаж что делать при пожаре и как пользоваться разными видами огнетушителей. Подобные учения и инструктажи проходят ежегодно.

Как отметил начальник управления по обслуживанию модульного городка Артур Стаценко, на территории есть более шестидесяти огнетушителей, При этом он подчеркнул, что подобные учения важны и потому, что модули в городке ещё в 2017 году вышли из срока годности, строения в аварийном состоянии и непригодны к надлежащей эксплуатации.

"Для того, чтобы исправить ситуацию, - говорит Стаценко, - необходимы новые общежития, но на данный момент городу Харькову не помогает государство - нет специальной программы помощи малообеспеченным слоям населения в предоставлении жилья. На данный момент руководство городка делает всё возможное для того, чтобы соблюдать правила пожарной безопасности: проводит беседы и контролирует нагрузку на електросети".

Сейчас в городке проживает около двухсот человек, из них более 70 - дети.

Напомним, ранее мы писали о том, что городские власти намерены построить три общежития для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей на месте модульного городка в Харькове.

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